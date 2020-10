Leonardo sarà il “Security partner” della corsa automobilistica Mille Miglia

Leonardo sarà il “Security partner” della 1000 Miglia, rievocazione della storica competizione automobilistica su lunga distanza disputata dal 1927 al 1957. La corsa, giunta alla trentottesima edizione, vedrà in gara 400 equipaggi sfidarsi dal 22 al 25 ottobre sul tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno.

Leonardo, leader mondiale nel settore della sicurezza, difesa e aerospazio, sarà al fianco della 1000 Miglia lungo l’intero tracciato, mettendo al servizio della manifestazione le proprie competenze, tecnologie e applicazioni mobili nell’ambito delle comunicazioni mission critical per una gestione sul campo efficace, coordinata e tempestiva di personale e mezzi, rendendo più sicura l’esperienza per i partecipanti, il pubblico e le comunità locali.

L’azienda fornirà un sistema mobile di sicurezza integrato, con capacità di risposta immediata in scenari di emergenza. La soluzione, installata a bordo di un veicolo, è dotata di una sala di controllo operativa completa, che integra tecnologie avanzate e sensori, un sistema radio mission critical multi tecnologia per le comunicazioni voce e dati sicure e affidabili, nonché apparati di videosorveglianza.

L’interoperabilità tra gli operatori impegnati nel presidio dei punti strategici lungo le tappe del percorso sarà, inoltre, garantita dall’utilizzo dell’applicazione di Leonardo MCPTT (Mission Critical Push To Talk), in grado di convertire dispositivi android in radio PMR (Professional Mobile Radio).

Con le sue soluzioni per la protezione delle infrastrutture critiche, Leonardo ha curato la sicurezza di diversi grandi eventi: le Olimpiadi invernali di Torino 2006, i Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, EXPO 2015, i Commonwealth Games del 2014 e del 2018. L’anno prossimo la società contribuirà allo svolgimento in sicurezza dei Campionati Mondiali di Sci.

Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità in tutto il mondo, contribuendo alla loro crescita sostenibile, grazie alla leadership nelle tecnologie di nuova generazione. La collaborazione con governi, privati e in ambito industriale finalizzata a offrire le migliori capacità per la sicurezza è uno dei fondamenti del Piano Strategico “Be Tomorrow – Leonardo 2030”.

Fonte: comunicato Leonardo