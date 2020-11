La Marina Tedesca ordina 31 elicotteri NH90 NFH

La Bundeswehr tedesca ha ordinato 31 elicotteri NH90 NFH, noti come Sea Tiger, per le operazioni navali della MarinaTedesca. Nathalie Tarnaud-Laude, Presidente della NH90 Helicopter Industries (NHI) e Giorgio Gomma, Direttore Generale della NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA), per conto dell’Ufficio Federale delle Attrezzature, dell’Informatica e del Supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw) hanno firmato ieri il relativo contratto.

Gli elicotteri sostituiranno la flotta da composta da Sea Lynx Mk88A, entrata in servizio nel 1981. La Bundeswehr ha già ordinato 18 elicotteri da trasporto navale NH90 Sea Lion, sette dei quali sono già stati consegnati.

“Con il Sea Lion e il Sea Tiger, la Marina Tedesca disporrà di elicotteri all’avanguardia e ad alte prestazioni e potrà beneficiare dei vantaggi di una flotta armonizzata”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

L’impiego dell’NH90 TTH da parte dell’Esercito e dell’NH90 NFH da parte della Marina consente notevoli sinergie in termini di logistica e addestramento. Fin dall’introduzione del Sea Lion, gli equipaggi di volo della Marina e il personale tecnico hanno già seguito un addestramento di base dell’NH90 insieme agli equipaggi di NH-90 dell’Esercito.

Sia la Sea Tiger che il Sea Lion sono derivati dell’NH90 NFH. Il Sea Tiger si basa sulla configurazione Sea Lion, potenziata dalle capacità di missione e dall’equipaggiamento per svolgere compiti specifici: ricognizione, trasporto, ingaggio di obiettivi subacquei e di superficie. A questo scopo, il Sea Tiger è equipaggiato con un sonar subacqueo attivo, boe sonar passive, siluri e missile e col sistema elettro ottico con designazione laser dei bersagli Leonardo LEOSS-T.

“I nuovi sensori di bordo forniscono un aumento sostanziale delle capacità di missione dell’elicottero e posizionano chiaramente l’NH90 come una delle piattaforme ASuW/ASW più avanzate al mondo per le operazioni di bordo in condizioni marittime difficili ha dichiarato Giorgio Gomma, Direttore Generale della NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA).

Cento elicotteri NH90 per impiego marittimo sono già stati consegnati a sei nazioni e hanno completato oltre 70.000 ore di volo. Attualmente ci sono 430 elicotteri NH90 in servizio in tutto il mondo che hanno accumulato oltre 270.000 ore di volo.

NHIndustries è la più grande Joint Venture di aeromobili nella storia europea ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90 con le quote azionarie suddivise tra Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%).