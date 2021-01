Gli statunitensi prendono un Pantsir S1 appartenuto alle forze di Haftar

Con un’operazione condotta con ogni probabilità dall’Africa Command statunitense (che ha il suo quartier generale in Germania) è stato trasferito dalla Libia a una base aerea in territorio tedesco uno dei sistemi di difesa aerea missilistica di fabbricazione russa Pantsir S-1 che le forze dell’esercito Nazionale Libico (LNA) del generale Khalifa Haftar hanno abbandonato durante le operazioni dell’estate scorsa in Tripolitania.