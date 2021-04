CY4GATE annuncia la prima business partner conference

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che il 28 maggio avrà luogo la prima Business Partner Conference organizzata dalla Società presso la sede di Elettronica Group.

L’evento sarà l’occasione per CY4GATE di condividere con i propri Partner la visione e le tendenze del mercato della Cyber Security e della Decision Augmentation e fornire tutti gli elementi per assicurarsi un business di successo in questi settori in costante crescita e sempre più strategici per le Aziende, dalle PMI alle Corporate.

All’evento saranno presenti, in qualità di Business Partner, società come Engineering, Exprivia, Sielte, Present, Dimira, Cybertech, HTDI, AGATOS Syntagma ed ALFA Group.

Per CY4GATE parteciperanno Emanuele Galtieri (nella foto a sinistra), Chief Executive Officer, Enrico Fazio, Chief Commercial Officer (CCO), Andrea Pompili, Chief Scientist Officer, e Katia Redini, Enterprise Sales Manager, che illustreranno le novità tecnologiche, condividendo le modalità di proposizione verso il cliente e gli obiettivi, e raccogliendo testimonianze di successo.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

Fonte: comunicato CY4GATE