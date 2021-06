Conclusa l’esercitazione CWIX 2021 al NATO M&S COE

Roma -Cecchignola- L’esercitazione CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination eXercise), è il principale evento annuo di interoperabilità organizzato dal quartier generale del Supreme Allied Command Transformation (HQ SACT) per conto del North Atlantic Council (NAC) e del Comitato militare della NATO (MC). Per l’occasione le nazioni hanno testato le attuali capacità militari di Comando e Controllo (sia a breve termine che sperimentali e future) con particolare attenzione in ambito Federated Mission Networking (FMN).

Il Centro di Eccellenza NATO di Modellazione e Simulazione (NATO M&S COE) in continuità con le passate edizioni, ha preso parte a questo evento effettuando test di interoperabilità nell’ambito del “Future Core Services e Cyber”, sperimentando due capacità nelle aree di applicazione del Modelling and Simulation as a Service (MSaaS) e Cyber M&S.

Inoltre, il NATO M&S CoE all’interno della Cyber focus area ha proposto, sviluppato e condotto una “Cyber Joint Vignette” in collaborazione con la NCIA (NATO Communications and Information Agency), quale verifica teorica per il supporto del Cyber M&S in future esercitazioni in ambiente operativo multidominio FMN.

Il team del NATO M&S CoE, supportato dai partner industriali, ha lavorato a stretto contatto con più di 10 nazioni sperimentando l’interoperabilità di servizi MSaaS e Cyber M&S in sei ambiti.

Le due capacità che il NATO M&S CoE ha sperimentato durante la CWIX’ 21 sono da un lato l’MSaaS Open Cloud Environment ApplicatioN (OCEAN) nelle configurazioni FMN/Cyber Synthetic Environment (in collaborazione con Leonardo) e dall’altro il Virtual Security Operation Center (VSOC) nelle configurazioni Cyber e Comando Operativo (in collaborazione con Leonardo e Cy4GATE).

La capacita’ VSOC supporta l’addestramento e le operazioni sfruttando una soluzione “cross-domain” della NCIA. La novità è stata dialogare tra reti non classificate e reti classificate stimolando i sistemi Cyber reali e di Comando e Controllo mediante servizi di effetti Cyber simulati. A questo punto si è fornito un “layer informativo” sullo stato cibernetico delle unità di manovra (Recognized Cyber Picture), concorrendo alla Cyber Situational Awareness operativa e automatizzando la compilazione e condivisione della reportistica operativa.

OCEAN è la soluzione sviluppata da Leonardo in collaborazione con il NATO M&S COE che implementa l’approccio NATO di Modelling and Simulation as a Service (MSaaS), offrendo un punto di accesso unico ai servizi di simulazione disponibili attraverso un portale web in cui gli utenti possono ricercare, comporre ed eseguire applicazioni di M&S al fine di fruirne in modo semplice e intuitivo. OCEAN estende i tradizionali ambienti virtuali per attività di sperimentazione, test e formazione con un ambiente dinamico (basato su cloud) in grado di istanziare macchine virtuali, container e reti virtuali, in sessioni concorrenziali isolate o unite.

Notevole interesse ha suscitato la collaborazione con NCIA relativa alla sperimentazione delle capacità di Ocean in ambito FMN “software defined node” dimostrando la capacità di installare e configurare automaticamente i sistemi che compongono un nodo FMN a partire da un set di istruzioni software (denominato “playbook”) definito da NCIA.

La natura unica e innovativa della capacità MSaaS OCEAN è stata apprezzata dall’Innovation Working Group e proposta alla Leadership delle nazioni partecipati come una tra le capacita’ di supporto al comando e controllo più innovative di CWIX 2021, dimostrata durante il CWIX VIP’s day tenutosi il 22 giugno.

Fonte comunicato NATO M&S COE