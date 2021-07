Il primo elicottero NH90 spagnolo è arrivato in Mali

Come annunciato nel maggio scorso l’Ejercito de Tierra spagnolo ha inviato il primo dei tre elicotteri NH90 in Mali nell’ambito della missione di addestramento dell’Unione europea (EUTM) in Mali.

Il personale dell’Aviazione dell’Esercito spagnolo è partito dalla Spagna il 21 giugno e successivamente è arrivato all’aeroporto di Bamako per unirsi all’EUTM Mali come membri dell’unità di trasporto aereo Intra-Theater Air Transport unit (ITAT), ha affermato il ministero della Difesa spagnolo.

Il 26 giugno il generale di brigata Fernando Luis Gracia Herreiz, comandante della missione di addestramento della forza dell’Unione europea (EUTM) in Mali, ha assistito all’arrivo del primo NH90 a Bamako, giunto parzialmente smontato a bordo di un grande cargo Antonov An-124. A breve arriveranno altri due elicotteri NH90.

“Nel contesto del Mandato 5 dell’EUTM Mali, approvato dall’Unione Europea nell’aprile 2020, si è parlato di un decentramento delle attività di addestramento alle Forze Armate del Mali, nonché dell’ampliamento dell’area di missione agli altri quattro Paesi del G5 Sahel. Per rendere possibile questo progetto, si è ritenuto necessario disporre di un’unità di trasporto aereo a disposizione di EUTM Mali, al fine di fornire libertà di movimento.

La Spagna, impegnata per la stabilità del Sahel, ha offerto alla missione questa unità ad ala rotante”, ha reso noto il ministero della Difesa spagnolo confer4mando il suo impegno nella lotta alle milizie jihadiste nel Sahel..

La struttura Intra-Theatre Air Transport (ITAT), guidata dal comandante Miguel Ángel Rodríguez Matías, è composta da 3 elicotteri e 62 militari delle unità di volo, manutenzione, rifornimento, trasmissione e comando. L’unità dispone di tre elicotteri NH90.

Gli NH90 operati dal BHELMA III (3Terzo Battaglione Elicotteri di Manoivra del FAMET (Fuerza Aeromoviles del Ejercito de Tierra) avranno il compito di fornire trasporto tattico, supporto alle forze per operazioni speciali (Task Force Takuba all’interna della quale operano anche 6 elicotteri italiani, 3 CH-47 e 3 A-129 Mangusta), recupero in combattimento e ricerca e soccorso in combattimento, guerra elettronica, supporto logistico, operazioni di evacuazione medica e supporto antincendio.

I 3 elicotteri, dei 14 NH 90 Standard 1 e 2 in servizio nel FAMET dal 2016, sono armati con due mitragliatrici M3M MK3 da 12,7 mm.

La Spagna riceverà nuovi elicotteri nella configurazione Standard 3, che incorpora miglioramenti aggiuntivi come la capacità IFF Mode 5 e la suite di autoprotezione DIRCM. In futuro, tutte le configurazioni Standard 1 e 2 dell’NH90 spagnolo verranno aggiornate allo Standard 3.

(con fonti Ministero della Difesa Spagnolo e Defenceweb)

Foto Ministero della Difesa Spagnolo