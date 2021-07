Nuovi “flares” russi sviluppati da Technodinamika

La holding russa Technodinamika facente capo alla Rostech State Corporation ha sviluppato i nuovi flares L376-2 Yagel (“Muschio”) per i dispenser di contromisure utilizzati dai velivoli militari russi.

Presentato per la prima volta in occasione della recente Esposizione Internazionale di Armi ed Equipaggiamento Militare MILEX-2021 di Minsk, il nuovo sistema di flares, secondo il costruttore, è due volte più efficace rispetto alle controparti straniere in termini di tempo operativo, intensità radiante e grado di protezione che offre al velivolo, ma soprattutto è idoneo a proteggere gli aerei dai missili aria-aria più avanzati in grado solitamente di riconoscere e ignorare i tradizionali flares che seguono una scia aerodinamica dietro l’aereo lanciatore.

Quando viene rilevata una minaccia l’aereo spara munizioni-esca per disorientare i sistemi di guida e deviano i missili nemici, ma lo “Yagel” viene sparato nella stessa direzione in cui si muove l’aereo stesso, il che consente, secondo l’azienda russa, di ingannare i sistemi di puntamento intelligenti dei missili nemici prima che raggiungano il bersaglio. Il pilota può inoltre decidere se sparare un’esca alla volta o l’intero set in una salva in meno di un secondo.

«Quando le nuove munizioni-esca vengono utilizzate in combinazione con tecniche avanzate di guerra elettronica e tattiche – ha riferito Rostech – possiamo ridurre significativamente la possibilità che i missili aria-aria e terra-aria nemici IR e con guida ottica e sistemi di puntamento cinematici vadano a colpire il velivolo” – ha commentato Igor Nasenkov, Direttore Generale della holding Technodinamika.

“Lo Yagel progettato in calibro 50 mm può essere utilizzato nelle migliori condizioni ad altitudini fino a 20.000 metri e a velocità fino a 1.500 km/h; può essere utilizzato come parte di vari sistemi di protezione e non vi sono sistemi analoghi in Russia.»

Secondo i portavoce del Rostech Armaments Cluster presente al MILEX-2021 un certo numero di aeronautiche straniere avrebbe già mostrato un immediato e discreto interesse per il nuovo prodotto che è stato sviluppato nel dettaglio dal Research Institute of Applied Chemistry (NIIPH), parte della holding Technodinamika.

Foto Rostech