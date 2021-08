Elettronica collabora con lo Stato Maggiore Difesa per l’accrescimento dell’Emsopedia

Elettronica ha annunciato oggi la firma di un accordo quadro di collaborazione con lo Stato Maggiore Difesa, in particolare con il Reparto Informazioni e Sicurezza, che potrà consentire la contribuzione da parte delle Forze Armate all’accrescimento delle voci dell’EMSOPEDIA, il primo glossario enciclopedico al mondo – su concetti non classificati -completamente dedicato allo spettro elettromagnetico (Electromagnetic Spectrum Operations), e che costituisce un importante lascito alla comunità di addetti ai lavori.

Lo Spettro Elettromagnetico è oramai un fattore chiave per le operazioni, militari e non, nei teatri operativi. Un lascito, quindi, ma anche l’occasione per un’ulteriore crescita della disciplina che è diventata un asset strategico negli scenari operativi nei domini tradizionali e in quello cyber.

In tal senso nell’anno della celebrazione dei 70anni dalla sua fondazione, Elettronica ha promosso e lanciato la prima enciclopedia on line che racchiude le migliori competenze presenti all’interno dell’azienda sullo spettro elettromagnetico insieme alla collaborazione di contributors qualificati nazionali e internazionali, che apre da oggi la strada anche alle Forze Armate a al loro prezioso contributo.

“Siamo onorati della collaborazione avviata con lo Stato Maggiore Difesa, che potrà arricchire l’iniziativa con il contributo delle Forze Armate. Come azienda della Difesa, siamo fortemente coinvolti nelle evoluzioni dello scenario operativo che vede la padronanza dello Spettro Elettromagnetico come un vantaggio competitivo. In questo scenario, nell’anno del nostro settantennale, abbiamo promosso l’EMSOPEDIA per condividere con la comunità il nostro know-how pluridecennale, e dire grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita dell’azienda e alla realizzazione del progetto”, le parole di Domitilla Benigni, CEO & COO di Elettronica a valle della firma dell’accordo.

Fonte: comunicato Elettronica