L’Uganda sceglie ancora blindati sudafricani da produrre localmente

L’Uganda People’s Defense Force (UPDF) ha commissionato il veicolo da combattimento di fanteria Chui (Leopardo) prodotto localmente che si basa sul veicolo sudafricano Twiga Nyati che incorpora modifiche richieste dalle forze terrestri ugandesi.

Come ha dichiarato il capo di stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Muhoozi Kainerugaba, il nuovo veicolo è prodotto in Uganda dall’impianto di produzione e assemblaggio di veicoli blindati a Maga Maga, vicino a Jinja, che negli anni scorsi ha prodotto il veicolo blindato Nyoka da 6 tonnellate derivato dal sudafricano Mamba.

Per il requisito del Chui la società ugandese Impala Services and Logistics Limited, si è rivolta alla sudafricana Twiga Services and Logistics di Pretoria che ha proposto una variante del veicolo trasporto truppe blindato Nyati.

La variante Chui è in costruzione in Uganda nell’ambito di un accordo di trasferimento tecnologico per contribuire ulteriormente alla crescita dell’industria della difesa locale e include le versioni porta-mortaio, per cannoni senza rinculo e ambulanza campale.

Twiga ha iniziato lo sviluppo del Nyati alla fine del 2018, in parte come progetto interno e in parte per le esigenze di potenziali clienti esteri. Le prove sui veicoli sono iniziate all’inizio del 2019 e i test e la valutazione sono stati completati all’inizio del 2021, con la produzione da metà anno.

Il mezzo è protetto sotto lo scafo da mine fino a 10 chili di esplosivo ed esplosioni di livello 4B e dispone di una protezione balistica standard NATO STANAG Livello 2 fino a proiettili perforanti 7,62 × 39 mm.

Il Nyati è disponibile in una gamma di varianti adatte a diversi compiti militari e di sicurezza: oltre alle versioni citate vi sono quelle per la bonifica di ordigni esplosivi, portavalori, antisommossa con cannone ad acqua e trasporto VIP.

Il Nyati è alimentato da un motore diesel Mercedes Benz a sei cilindri da 7,2 litri che sviluppa 240 kW (322 CV) e guida un cambio automatico Allison, che fornisce una velocità massima di 105 km/he un’autonomia su strada di circa 850 km con 290 litri di carburante.

A vuoto, pesa 11.800 kg e ha un carico utile di 1.800 kg, che può includere 8 occupanti nella parte posteriore del veicolo più 2 membri d’equipaggio nella parte anteriore.

Il veicolo può imbarcare una torretta per armi fino a 20 mm anche a controllo remoto. Il veicolo è lungo 6,5 metri, largo 2,7 metri e ha un passo di 3,8 metri. È alto 2,7 metri e può essere configurato per la guida a sinistra o a destra.

(con fonte Defenceweb)