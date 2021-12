Al via l’accordo G2G per la fornitura all’Austria di 18 elicotteri AW169M

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Ministro della Difesa austriaco Klaudia Tanner hanno siglato il 3 dicembre a Roma l’accordo di avvio del G2G (government-to-government) per la fornitura di 18 elicotteri Leonardo AW169M alle Forze Armate austriache.

Il documento preliminare all’accordo G2G per la fornitura avvia la fase implementativa dell’intesa, che porterà alla sottoscrizione dell’accordo tecnico e contrattuale entro il 20 dicembre e alla firma del contratto di acquisizione entro la metà di gennaio, in modo da consentire la consegna del primo elicottero all’Austria all’inizio di dicembre 2022.

Guerini ha sottolineato l’importanza della decisione austriaca di dotarsi degli elicotteri AW169M.

“Stiamo avviando una nuova stagione di cooperazione nel settore degli approvvigionamenti, questa è un’impresa che si fonda sulle solide basi del requisito tecnico, condiviso tra i militari austriaci e italiani, che ha portato a selezionare un prodotto di eccellenza” ed ha aggiunto “un esempio virtuoso che ha grande valore anche nell’ottica dello sviluppo di capacità comuni, funzionali alla piena implementazione della Difesa europea“.

L’accordo si innesta nel quadro più ampio delineato dalla Direttiva per la Politica Industriale, firmata dal Ministro in estate, ed è il secondo dopo quello siglato lo scorso 17 novembre con il Ministro della Difesa sloveno, Tonin, per la fornitura di un aereo da trasporto tattico Leonardo C-27J.

Nel corso dell’incontro bilaterale, svoltosi a Palazzo Esercito, sono stati trattati temi riguardanti la Difesa Comune Europea e il quadro geopolitico internazionale, con particolare riferimento ai Balcani e al Mediterraneo.

Al riguardo della situazione in Libia, il ministro Guerini ha auspicato che le prossime elezioni nel paese possano finalmente garantire una Libia stabile e unita.

Il Ministro, nel ringraziare l’Austria per il contributo all’Operazione IRINI, ha espresso l’auspicio che la stessa venga rafforzata in termini di addestramento della Marina e della Guardia costiera libica, per contribuire al controllo dei flussi migratori nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui.

Il Ministro Guerini ha espresso anche preoccupazione per l’evolversi della crisi nei Balcani, dove la situazione di sicurezza è deteriorata anche per gli stalli istituzionali e le riaccese tensioni tra i paesi; al riguardo Guerini ha ribadito che la presenza della NATO in questa fase è essenziale, quale elemento di garanzia per coadiuvare l’avvio di un dialogo costruttivo.

(con fonte Ministero della Difesa)

Foto Ministero della Difesa e Leonardo