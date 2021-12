Esercitazione navale congiunta russo-egiziana nel Mediterraneo Orientale

Navi russe ed egiziane hanno partecipato la scorsa settimana all’esercitazione annuale congiunta ““Friendship Bridge-4 “ tenutasi al largo di Alessandria, nel Mediterraneo Orientale.

Gli equipaggi delle navi della flotta del Mar Nero della Marina russa e della Marina egiziana hanno effettuato per tre giorni attività addestrative, con impiego a fuoco delle artiglierie navali, che simulavano interventi di soccorso a navi in difficoltà, scorta, difesa contro attacchi da mezzi di superficie, rifornimento in navigazione e ispezioni di navi sospette, come ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca.

Queste le tre navi russe che hanno preso parte all’esercitazione: la fregata Admiral Grigorovich (nella foto in fondo all’articolo) con un elicottero di coperta Ka-27PS, la corvetta Dmitry Rogachev (classe Vasilij Bykov o Progetto 22160 – nella foto sopra) e un rimorchiatore di salvataggio (SB-742), tutte provenienti dalla base di Novorossysk.

La Marina Egiziana ha messo in campo la portaelicotteri Nasser (classe Mistral francese- nella foto sopra), la fregata FREMM Thaya Misr ex francese, una fregata ex US Navy tipo Oliver H. Perry, una corvetta tipo Gowind, un pattugliatore tipo Ambassador e una nave di supporto classe Shalatin (nella foto sotto) della Flotta Settentrionale basata nel porto militare di Alessandria/Ras el-Tin.

La cooperazione militare e navale tra Russia ed Egitto è consolidata e si è rafforzata con il ritorno in grande stile della flotta del Mar Nero nelle acque del Mediterraneo Orientale utilizzando la base sulla costa siriana di Tartus, potenziata dopo l’intervento militare di Mosca nel conflitto siriano alla fine del 2015.

In ottobre unità di paracadutisti russe ed egiziane avevano effettuato in Egitto l’esercitazione congiunta Protectors of Friendship 5.

Foto Marina Egiziana e Marina Russa