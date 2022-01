Nuove elicotteri CH-53K e tanker KC-46A per Israele

Il 31 dicembre il ministero della Difesa israeliano ha reso noto via Twitter la firma dei contratti per l’acquisizione di 12 elicotteri pesanti Lockheed Martin-Sikorsky CH-53K King Stallion e di 2 aerocisterne Boeing KC-46 Pegasus per il rifornimento in volo.

Già a febbraio il ministero della Difesa e lo stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) avevano annunciato di aver selezionato il CH-53K King (nella foto sotto). in sostituzione di una ventina di elicotteri pesanti CH-53 Yasur .

Il valore della commessa è di circa 2 miliardi di dollari con consegne a partire dal 2025 e il contratto prevede l’opzione per l’acquisto di ulteriori 6 King Stallion, elicottero impostosi nella gara sul Boeing CH-47F Chinook.

L’acquisto dei 2 aerei cisterna per 1,1 miliardi di dollari è teso ad estendere la capacità di proiezione dell’aeronautica israeliana (compito strettamente legato alla possibilità di dover effettuare operazioni contro l’Iran) era stato annunciato nel febbraio 2021 dal Ministero della Difesa israeliano che ha in programma il progressivo acquisto di 8 KC-46A per affiancare e sostituire i 7 tanker KC-707 e i 4 KC-130.

Anche queste due commesse verranno finanziate da Washington che versa alle casse israeliane 3,8 miliardi di dollari annui per il sostegno alla spesa militare impiegabili però solo per l’acquisizione di prodotti statunitensi.

Foto Boeing e Lockheed Martin