La produzione di Russian Helicopters nel 2022

Lo scorso 15 febbraio Nikolay Kolesov, nuovo CEO della holding Russian Helicopters, ha rilasciato una lunga intervista al Business Online; ne riportiamo qui solamente alcuni passi salienti di nostro interesse. Secondo Kolesov il mercato mondiale degli elicotteri negli ultimi anni è diminuito del 30-40per cento.

«Si tratta di una situazione assolutamente normale associata al ciclo di riarmo in diversi paesi, alle variazioni dei prezzi del petrolio e alla diminuzione della domanda di trasporto degli elicotteri in generale. A titolo d’esempio, nel 2010-2011 Airbus produceva 500 elicotteri all’anno, mentre oggi circa 250 velivoli. Anche Leonardo ha avuto un calo del 50% circa ma nessuno parla di declino perché tutti capiscono perfettamente che il mercato segue un andamento sinusoidale: dopo un periodo di crescita arriva sempre una recessione e viceversa. Le previsioni di mercato dicono infatti che intorno al 2025 la domanda di elicotteri avrà una nuova impennata.»

Nonostante il crollo di ordini che ha colpito a livello mondiale tutte le aziende costruttrici di elicotteri, Russian Helicopters dovrebbe tuttavia produrre nell’anno in corso 311 elicotteri.

Nel dettaglio: 20 elicotteri la JSC AAK Progress Arsenyev Aviation Company di Arsenyev, azienda incaricata della produzione dei Kamov Ka-52/K e del Ka-62; 10 elicotteri la JSC “KumAPP” Kumertau Aviation Production Enterprise di Kumertau, società alle prese con la realizzazione dei Kamov Ka-226, Ka-32A11BC e degli elicotteri Kamov da impiego navale; 60 velivoli la Rostvertol di Rostov sul Don, un’altra consorziata di Russian Helicopters incaricata della costruzione dei Mil Mi-26, Mi-35M e Mi-28NE Night Hunter.

Per la Kazan Helicopter Plant di Kazan (incaricata della produzione degli elicotteri Mil Mi-8/17, Mi-38 e Ansat) e la Ulan-Ude Aviation Plant di Ulan-Ude (alle prese con altre varianti del Mi-8/17), i numeri sono praticamente equivalenti: 111 e 110 elicotteri.

Secondo Kolesov proprio lo stabilimento di Kazan prevede di trasferire nel 2022 ben 111 elicotteri a 10 clienti: nel dettaglio verranno realizzati 58 Mil Mi-8/17, 41 Ansat e 12 elicotteri Mil Mi-38 e la maggior parte di questi sarà diretta al mercato interno. Nonostante la flessione in negativo del mercato il dato è incoraggiante considerando che, solo per un confronto, nel 2021 l’azienda in questione aveva realizzato solo 55 elicotteri.

Foto Russian Helicopters