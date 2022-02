Designatori laser Leonardo Type 163 LTD per le forze armate australiane

Le Australian Defence Forces (ADF) riceveranno nel secondo trimestre del 2022 un ulteriore batch di designatori laser (Laser Target Designator – LTD) Type 163, a seguito della firma di un accordo di fornitura per tali sistemi con Leonardo Australia in partnership con Collins Aerospace Australia.

Sviluppato da Leonardo a Edimburgo, nel Regno Unito, il Type 163 LTD è un sistema laser leggero, compatto e ad alta energia destinato alle forze terrestri, in grado di coniugare potenza elevata, affidabilità e portabilità. Type 163 LTD è stato progettato per soddisfare tutti i requisiti delle missioni Joint Terminal Attack Controller (JTAC) e Joint Fires Observers (JFO) speciali e convenzionali, per marcare e controllare i sistemi semi-attivi aria-terra con una precisione sul bersaglio a distanze fino a 10 chilometri.

La tecnologia sfrutta l’esperienza di Leonardo nei laser di puntamento ad alta energia per velivoli come l’F-35 e per l’elicottero Apache, dove spazio, peso e potenza sono fattori fondamentali. Il sistema ha, infatti, notevoli capacità di designazione e di rilevamento a distanza pur pesando solamente 2,3 chili.

Il Type 163 LTD produce un laser ad alta energia con una divergenza del raggio estremamente limitata. Il suo ampio spettro di funzionalità, che si focalizza soprattutto su missioni JTAC e JFO, include l’accensione immediata e una capacità di puntamento continua.

Type 163 LTD è testato sul campo, con oltre 800 unità già consegnate a 27 clienti internazionali, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda, oltre a un ampio numero di Paesi NATO come Italia, Francia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e, più recentemente, Germania e Norvegia.

Leonardo è leader mondiale nei laser militari ad alta energia, con una quota di mercato, a livello globale, di oltre il 70% nei sistemi aerotrasportati. Nel portafoglio delle attività sono compresi il laser per il pod Sniper di Lockheed Martin, il pod Litening di Northrop Grumman e localizzatori per diverse piattaforme, tra cui l’elicottero Tiger.

Leonardo è anche parte del consorzio inglese Dragonfire che sta realizzando un sistema a energia diretta in collaborazione con il Defense Science and Technology Laboratory (Dstl). Come membro fondatore del Tempest, il programma internazionale per un sistema aereo da combattimento di nuova generazione, Leonardo sta inoltre sviluppando una specifica capability laser nell’ambito del dominio ISANKE (Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects), che punta a una capacità sensoristica fortemente integrata.

Fonte: Leonardo