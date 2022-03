Elettronica presenta il sistema antidrone Adrian in versione “Snow Leopard”

In occasione di un’esercitazione NATO tenutasi nei giorni scorsi a Sestriere, Elettronica ha presentato una evoluzione del suo sistema Antidrone implementata nelle capacità per essere in grado di operare anche in movimento e in condizioni di impiego estreme e realizzata attraverso l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale associate all’analisi dei segnali e all’elaborazione di immagini.

Per questa specifica dimostrazione il sistema è stato installato su un veicolo dei reparti alpini BV S7 restando ugualmente abilitato per essere installato su qualsiasi altro veicolo, per garantire la protezione di convogli e per la protezione di obiettivi fissi.

Sulla base del requisito operativo e del concetto di impiego, l’anti-drone utilizza come unici sensori di scoperta dispositivi elettrottici e RS Scanner/DF, garantendo l’identificazione e la classificazione dei droni a una distanza tale da assicurare un adeguato tempo di reazione. Particolare cura è stata dedicata alla realizzazione dell’interfaccia utente che consente di impiegare Snow Leopard facilmente anche in condizioni operative avverse.

“Elettronica, da sempre vicina alla NATO e per supportarla rispetto alle esigenze operative sempre più sfidanti in ambienti estremi, ha presentato l’evoluzione del sistema anti drone, studiato per un’operatività di tipo mobile, e concepito con i più evoluti algoritmi di Intelligenza Artificiale frutto dei considerevoli investimenti dell’azienda in ricerca e sviluppo” ha dichiarato Paolo Izzo, Chief Sales Officer di Elettronica.

Fonte: comunicato Elettronica