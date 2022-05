Cy4gate all’Euronext Growth Conference di Borsa Italiana

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber, ha annunciato che parteciperà alla quinta edizione dell’“Euronext Growth Conference, Virtual Edition”, il 24 maggio 2022. Organizzato da Borsa Italiana, l’evento offre alle Società, attraverso meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali, l’opportunità di confrontarsi con la comunità finanziaria e di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future.

Agli incontri saranno collegati in video conferenza l’Amministratore Delegato di Cy4gate Group Emanuele Galtieri (nella foto), il CFO e Investor Relations Manager Marco Latini, il Chief Customer Manager & Marketing Officer Enrico Fazio, e il team di Investor Relation Advisor di CDR Communication.

“Cy4gate Group è una realtà che sta conquistando sempre maggiore credibilità e rilevanza a livello nazionale e internazionale. Siamo felici di poter incontrare la comunità finanziaria e presentare gli ottimi risultati raggiunti nel 2021, legati ad un modello di business caratterizzato da soluzioni tecnologiche uniche e capaci di rispondere alle richieste più esigenti del mercato di cyber intelligence e cyber security, e illustrare la recente operazione di M&A sul Gruppo Aurora”, ha commentato l’AD di Cy4gate Group Emanuele Galtieri.