Il Senegal continua a potenziare le forze armate e di sicurezza

Le forze armate senegalesi hanno preso in consegna un lotto di nuovo equipaggiamento militare, compresi i mezzi blindati trasporto truppe (APC) Puma M36 prodotti dalla sudafricana OTT Technologies, mentre il paese continua a rafforzare tutti i rami delle sue forze armate.

Il Senegal gestisce già diversi blindati OTT Puma APC: secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 84 di questi sono stati consegnati tra il 2014 e il 2020, ma non è chiaro quanti Puma M36 siano stati consegnati nel lotto più recente.

I mezzi sono stati consegnati il 24 giugno a Dakar alla presenza del ministro della Difesa senegalese, Sidiki Kaba, e del capo di stato maggiore dell’esercito, generale di brigata Cheikh Wade.

La fornitura includeva almeno 11 Puma M36 APC oltre a mitragliatrici pesanti, mortai, veicoli di recupero, fucili d’assalto, scudi antisommossa, una dozzina di Toyota Land Cruiser equipaggiati con mitragliatrici pesanti, ambulanze da combattimento, lanciagranate a propulsione a razzo ed elmetti antisommossa.

L’acquisizione di attrezzature fa parte del piano del presidente Macky Sall che mira a rafforzare le forze armate. Altre consegne imminenti includono gli obici trainati LG1 da 105 mm della francese Nexter e tre pattugliatori offshore OPV 58S realizzati dai cantieri francesi Piriou.

Kaba ha affermato che l’esercito non ha mai ricevuto così tanti equipaggiamenti tutti insieme che consentiranno un salto qualitativo e quantitativo che migliorerà notevolmente la capacità militari.

È stato anche rivelato che la Gendarmeria senegalese sta utilizzando veicoli blindati per il trasporto di personale Urovesa Vamtac ST5, dotati di quelli che sembrano essere fucili antimateriale Truvelo 12,7 × 99 mm. Almeno tre veicoli sono stati visti in servizio dal 2019. Sono gestiti dal reparto di reazione rapida della Gendarmeria, costituita sotto gli auspici dell’Unione Europea per rafforzare la sicurezza nel Sahel.

(con fonte Defenceweb)

Leggi anche: