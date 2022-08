Approvato in Senato il DDL di revisione del modello di Forze Armate

Il Senato ha approvato il 3 agosto in via definitiva il disegno di legge delega per la revisione del modello delle Forze Armate con 196 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti.

Come noto, il provvedimento (di cui si è ampiamente occupa Analisi Difesa) rinvia la tempistica della riduzione dell’organico delle Forze Armate da 190 a 150 mila effettivi previsto dalla Legge 244 del 2012 e prevede norme per l’incremento degli organici e l’istituzione di una Riserva operativa nell’ottica delle esigenze strategiche emerse negli ultimi tempi, non ultimo il conflitto in Ucraina.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione definitiva del disegno di legge sulla revisione dello strumento militare, una proposta che ha visto il proficuo lavoro di Governo e Parlamento” ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Un passo in avanti decisivo nel processo di riforma dello strumento militare che consentirà di reclutare personale più giovane destinato alle attività operative, con migliori prospettive di carriera e di trattamento economico, introducendo la necessaria gradualità nel conseguimento degli obiettivi di riduzione fissati dalla legge 244 del 2012”.

Unanime la soddisfazione espressa da tutte le forze politiche per un disegno di legge prevede la revisione del modello delle Forze armate interamente professionali, la proroga al 2033 del termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive a 150.000 unità, e la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. “Un grande risultato, frutto di due anni di lavoro e confronto, ottenuto grazie all’impegno unanime di tutti i gruppi parlamentari e del Governo, e in particolare delle commissioni Difesa di Camera e Senato” ha aggiunto Guerini.

