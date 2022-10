Leonardo firma il contratto per fornire 20 elicotteri AW119kx ai Carabinieri

Leonardo ha annunciato la firma di un contratto con l’Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri monomotore AW119Kx destinati al suo Servizio Aereo. Gli elicotteri saranno assemblati presso lo stabilimento di Vergiate (Varese) con consegne attese tra il 2023 e il 2026. Il contratto comprende anche un pacchetto completo di supporto tecnico logistico chiavi in mano e servizi di addestramento per piloti e tecnici manutentori.

La fornitura permetterà all’Arma dei Carabinieri di rispondere alle esigenze di modernizzazione della flotta al fine di garantire una maggiore e migliore sicurezza dei cittadini, attraverso un più incisivo controllo del territorio, favorendo la ricerca, le esplorazioni, la ricognizione e il pattugliamento terrestre, individuando e identificando obiettivi sensibili, monitorando i comportamenti, acquisendo fonti di prova e guidando l’intervento di unità a terra.

A questi compiti si aggiungono il supporto alla tutela ambientale e, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l’antincendio boschivo, oltre a missioni di soccorso. Gli AW119Kx sono dotati di tecnologie digitali che consentono un incremento dell’efficacia operativa e minori costi di gestione e potranno essere impiegati presso le infrastrutture esistenti sul territorio nazionale comprendenti 18 basi.

Gli equipaggiamenti previsti per gli elicotteri consentiranno piena interoperabilità con altri assetti dell’Arma dei Carabinieri e capacità di coordinamento con quelli di altre Forze Armate e Corpi dello Stato, sia in contesti nazionali che internazionali. Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “L’introduzione dell’AW119Kx nella flotta del Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un ideale complemento alle capacità di cui l’operatore si sta dotando con gli AW139 e gli AW169, in risposta all’ampio spettro di esigenze espresse dalle sue responsabilità istituzionali e in uno scenario operativo in evoluzione e sempre più complesso. Siamo orgogliosi di continuare a fornire il nostro contributo all’Arma con assetti in grado di rispondere pienamente alle nuove sfide della sicurezza e del sostegno alla popolazione nazionale”.

Le caratteristiche perculiari dell’AW119Kx e i relativi standard certificativi e qualifiche militari consentiranno all’operatore di svolgere missioni anche in contesti urbani in modo efficace e sicuro grazie alle caratteristiche di ridondanza sistemica, margine di potenza, grande visiblità esterna, sofisticata avionica digitale di navigazione e missione. Quest’uiltima è basata sul cockpit Garmin G1000H dotato di ampi display a colori, visione sintetica dell’ambientazione esterna, sistema di prossimità del suolo, informazioni di volo sulla mappa in real time (moving map) asservito al GPS. Questo modello di elicottero presente un’ampia cabina e un capiente vano bagagli, oltre a un’elevata distanza del rotore principale da terra per garantire maggior sicurezza a terra per le persone nel corso della missione.

Tra gli equipaggiamenti previsti per gli AW119Kx dell’Arma dei Carabinieri figurano sistema elettrottico ad alta definizione (HD), gancio baricentrico, consolle di missione-trasmissione data-link, sistema iperspettrale per monitoraggio e controllo ambientale, radiocomunicazioni, tagliacavi, benna antincendio, faro di ricerca.

E’ prevista inoltre la predisposizione per l’installazione di galleggianti e battellini di salvataggio, e di kit per neve. 2 Dotato di grande versatilità, l’AW119 presenta avionica che consente sia di operare secondo le regole del volo a vista, sia strumentale. Questo permette maggior consapevolezza del contesto operativo per l’equipaggio, efficacia di missione e sicurezza, fornendo agli operatori diverse opzioni per soddisfare i loro specifici requisiti.

Questo modello di elicottero offre prestazioni senza confronti con elevati margini di potenza e la cabina più ampia nella sua categoria, in grado di ospitare fino a sei passeggeri in base alla configurazione. Oltre 490 AW119 sono stati venduti fino ad oggi.

Fonte: comunicato Leonardo