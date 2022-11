La Nigeria acquista i “Mangusta turchi” e guarda all‘M-346 di Leonardo

L’aeronautica militare nigeriana riceverà diversi nuovi tipi di aeromobili, inclusi gli elicotteri d’attacco turchi T-129 e i cargo C295 di Airbus.

La proposta di bilancio 2023 del governo nigeriano prevede il pagamento 61 milioni di dollari per l’acquisizione di elicotteri d’attacco TAI T-129 Atak, evoluzione turca dell’italiano AW129 Mangusta di Leonardo, già in dotazione alle forze turche (esercito e Gendarmeria), filippino (6 esemplari) e pakistano (30).

Un contratto firmato dopo che l’amministratore delegato di TAI, Temel Kotil, ha rivelato nel luglio scorso che la Nigeria avrebbe ricevuto 6 T-129.

Nel settore degli elicotteri da attacco sembra che la Nigeria riceverà anche 12 elicotteri Bell AH-1Z Viper dagli Stati Uniti, vendita già approvata a Washington con un contratto del valore 997 milioni di dollari che include armi, addestramento, ricambi e attrezzature.

Come riferisce il sito sudafricano DefenceWeb, la scorsa settimana, il capo di stato maggiore dell’aviazione, Air Marshal Oladayo Amao (nella foto a lato), ha rivelato che l’aeronautica nigeriana (NAF) avrebbe ricevuto una basta gamma di nuovi velivoli, inclusi 2 elicotteri Leonardo AW109 Trekker per 4,5 milioni di dollari finanziati con il budget 2023.

Amao ha inoltre rivelato che la NAF avrebbe ricevuto due aerei da trasporto Airbus C295W da Airbus dopo trattative che si trascinavano dal 2016. Parlando durante un seminario il 27 ottobre, Amao ha anche affermato che verranno acquistati 24 jet Leonardo M-346 senza specificare se in versione da addestramento avanzato o da combattimento.

Da tempo circolavano voci secondo cui la NAF avrebbe acquisito gli aerei italiani per sostituire i suoi Alpha Jet ma lo stanziamento per gli M-346 (così come per i 2, C295W e i 12 AH-1Z) non compare nella proposta di bilancio per il 2023 che invece comprende finanziamenti per diversi altri programmi.

Tra questi la manutenzione degli addestratori/aerei da attacco L-39ZA e Alpha Jet, la creazione di una linea di assemblaggio di razzi lanciati dall’aria presso il Centro di ricerca e sviluppo dell’Aeronautica, 6 milioni di dollari per l’acquisto di tre velivoli leggeri cechi Magnus MF 212 da sorveglianza/attacco (sviluppato in versione da attacco con la bielorussa Belspetsvneshtechnika che aveva già lavorato sugli elicotteri Mi-35 nigeriani) e 6,8 milioni per tre elicotteri Bell UH-1D destinati all’esercito nigeriano.

Il generale Amao ha inoltre dichiarato che l’Aeronautica prenderà in consegna 2 turboelica Beechcraft King Air 360, 4 velivoli leggeri da sorveglianza Diamond DA 62 e tre UAV armati Wing Loong II cinesi aggiungendo che le consegne dei nuovi velivoli si registreranno tra dicembre di quest’anno e il 2023.

Le ultime acquisizioni di velivoli da parte della Nigeria includono oltre 35 macchine dal 2015:

5 elicotteri russi Mi -35M consegnati tra il 2016 e il 2018;

4 elicotteri Leonardo AW109E Power consegnati tra il 2019 a il 2020;

10 aerei leggeri pakistani MFI-17 Super Mushshak consegnati tra luglio 2017 e gennaio 2018;

12 aerei da attacco A-29 Super Tucano consegnati nel 2021:

2 elicotteri multiruolo russi Mi-171E consegnati nel 2020;

3 aerei da combattimento pakistani JF-17 Thunder consegnati nel 2021;

2 Bell 412Eps (sequestrati e trasferiti all’Aeronautica).

La NAF sta potenziando i suoi organici addestrando allievi piloti in patria ma anche negli Stati Uniti, Regno Unito, Sud Africa ed Egitto.

(con fonte DefenceWeb)