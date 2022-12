Elettronica nella classifica Welfare Index PMI 2022

Per il terzo anno consecutivo Elettronica viene inserita tra le aziende che si sono più distinte nelle politiche di welfare aziendale su scala nazionale, nella classifica di Welfare Index PMI* 2022, iniziativa che premia le aziende “Welfare Champion”.

Giunta alla settima edizione, l’indagine promossa da Generali insieme a Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio, e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rivolta alle imprese fra 6 e 1.000 addetti, con lo scopo di analizzare la diffusione del welfare aziendale nel sistema produttivo italiano.

In occasione della cerimonia di premiazione svoltasi oggi a Roma, nella cornice del Palazzo della Cancelleria e alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, Elettronica ha ricevuto anche un’importante menzione speciale su “Giovani e Capitale Umano” e per aver implementato le Best Practice nel perseguire obiettivi di salute, sicurezza e sostenibilità, mettendo al centro i bisogni di assistenza, formazione, work-life balance dei dipendenti, delle loro famiglie e il sostegno al territorio.

L’azienda continua un percorso virtuoso cominciato nel 2020 e proseguito l’anno seguente, in cui Elettronica è risultata la prima classificata assoluta di Welfare Index PMI 2021. Per questo motivo, in quell’occasione, le è stata conferita anche la Menzione Speciale del Comitato Guida per aver realizzato un forte impatto sociale per le comunità interne ed esterne in tutti gli ambiti di welfare, grazie alla ricchezza delle iniziative messe in atto e alla cura degli effetti che queste iniziative hanno avuto sui soggetti che ruotano attorno all’ecosistema aziendale.

Anche in occasione dell’edizione 2020, anno contraddistinto dalle difficoltà legate all’esplosione della pandemia, Elettronica ha ricevuto dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il primo premio della categoria Industria e la Menzione Speciale per la Resilienza al Covid-19. Il premio venne dedicato a un numero ristretto di imprese che si erano particolarmente contraddistinte nell’affrontare l’emergenza sanitaria e che utilizzarono il welfare aziendale come leva per la continuità del business e la fidelizzazione dei lavoratori, offrendo ai dipendenti e alla comunità di riferimento supporto specifico e vicinanza in un momento di grande difficoltà.

A ritirare il Premio, il SVP Relazioni Governative e Istituzionali di Elettronica, Lorenzo Benigni:

“Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore riconoscimento che si inserisce nel solco del grande impegno dell’azienda volto alla valorizzazione del capitale umano e la premiazione di Elettronica è considerata da noi tutti uno stimolo a continuare con convinzione in questa direzione. Il sistema di welfare adottato in questi anni è infatti in costante evoluzione, come in evoluzione sono le esigenze delle persone. Continueremo a mettere al centro i nostri dipendenti e le loro famiglie, il cui benessere, oltre che una manifestazione dell’impegno aziendale verso le ESG, è la vera garanzia del successo di lungo periodo.”

Fonte: comunicato Elettronica