Tensioni sull’Himalaya: a Nuova Delhi i militari chiedono maggiore fermezza

Quindici giorni dopo l’ultimo scontro all’arma bianca tra truppe cinesi e indiane nel settore di confine himalayano il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi ha dichiarato che “Cina e India hanno mantenuto la comunicazione attraverso i canali diplomatici e militari ed entrambi i Paesi sono impegnati a sostenere la stabilità nelle zone di confine”.

In realtà negli ambienti militari indiani si lamenta come Pechino non abbia fornito alcuna spiegazione per le intrusioni che si succedono con regolarità da oltre due decenni con l’occupazione di un territorio conteso che era stato a lungo considerato “terra di nessuno” o il posizionamento di blocchi e ostacoli stradali sulle piste che erano regolarmente pattugliate dall’India.

Come ha sottolineato il 31 dicembre sul quotidiano Indian Express il generale Ved Prakash Malik (classe 1939, capo di stato maggiore dell’Esercito Indiano tra il 1997 e il 2000, guidòo le operazioni terrestri durante la cosiddetta “Kargil War” con i pakistani), dal 2020 le intrusioni cinesi hanno provocato risse, tafferugli e battaglie letali pur con l’impiego di bastoni e armi.

All’inizio del 2020, le forze cinesi (PLA) hanno svolto un’importante esercitazione militare nell’altopiano tibetano. Ad aprile, due divisioni sono state dirottate per rafforzare lo schieramento sulla Line of Actual Control (LAC) che funge da “confine” tra i due colossi asiatici nella regione himalayana del Ladakh orientale.

I cinesi occuparono parzialmente le pianure di Depsang mentre nella valle di Galwan gli scontri provocarono il 15 giugno 2020 la morte di 20 militari indiani e un numero imprecisato di cinesi.

In seguito oltre 60.000 militari cinesi e indiani vennero dislocati lungo la LAC con ampi lavori di miglioramento delle infrastrutture militari di confine. Colloqui politici e diplomatici e 17 round di discussioni a livello militare non hanno portato al previsto “disimpegno” delle truppe in molti luoghi del Ladakh orientale. Il processo di “de-escalation”, che doveva seguire il “disimpegno”, non è in vista, sottolinea Malik che valuta alcuni aspetti militari necessari a migliorare le condizioni operative delle forze di Nuova Delhi.

In primo luogo, le regole di ingaggio (ROE): la Cina ha ripetutamente violato tutti e cinque gli accordi su questioni di confine/LAC, firmati con l’India dal 1993. Non c’è né pace né tranquillità per i soldati distaccati nel LAC. Perché, allora, l’esercito indiano viene costretto a seguire le ROE che sono state redatte in seguito a questi accordi volati?

È sbagliato aspettarsi che l’esercito, qualsiasi esercito, sia coinvolto in scontri fisici, risse e tafferugli con il suo avversario. Nessun esercito dovrebbe combattere con bastoni. Anche in servizio di sentinella, ci si aspetta che un soldato fermi qualsiasi estraneo a distanza. Se quella persona continua ad avanzare, il soldato in servizio dovrebbe sparare. È giunto il momento di seguire le stesse norme sul LAC. Ai nostri soldati dovrebbe essere permesso di sparare se, nonostante l’avvertimento, l’avversario continua ad avanzare verso la nostra posizione.

In secondo luogo Malik critica l’atteggiamento politico indiano teso a non esacerbare lo scontro con Pechino.

Perché continuiamo a usare termini come “nostre” e “loro” percezioni del LAC? Quando il governo indiano ha fornito mappe su cui è segnato il LAC e si aspetta che i militari assicurino che nessun territorio venga perduto. I cinesi non usano la terminologia della percezione nelle loro dichiarazioni che, in effetti, offre loro un appiglio per continuare con le attività di aggressione come è successo dopo Galwan.

Il terzo punto è legato alle componenti ISR. L’intelligence è la prima linea di difesa di una nazione. Questo, con la nostra struttura di sorveglianza, è un componente fondamentale della sicurezza, protezione e anche della strategia. Nel tipo di terreno in cui operano i militari è quasi impossibile difendere “ogni centimetro di territorio”. Abbiamo bisogno di informazioni affidabili e tempestive per mobilitare forze adeguate dove ci si aspetta che l’avversario colpisca o si intrometta. Richiede un alto livello di intelligence, 24 ore su 24, capacità di sorveglianza e valutazioni in qualsiasi condizione atmosferica per le truppe sul campo.

Nel 2020, nonostante le immagini satellitari, gli UAV ad alta quota e la disponibilità di una serie di moderne apparecchiature di sorveglianza, non siamo riusciti a valutare e reagire ai movimenti delle truppe cinesi nel Ladakh orientale. La nostra struttura di intelligence e sorveglianza lungo il confine settentrionale richiede attenzione e miglioramenti urgenti ovunque esistano lacune.

Nel quarto punto Malik si è occupato del comando e controllo delle forze indiane lungo la LAC.

I settori occidentale e centrale del LAC sono sorvegliati dalla pattuglia di frontiera indo-tibetana (ITBP) sostenuta dall’esercito. Tuttavia, entrambi lavorano sotto diversi ministeri. Nonostante le numerose discussioni, non esiste un comando e un controllo unificati, il che spesso porta a una mancanza di coordinamento, responsabilità e responsabilità. Le unità ITBP schierate nelle zone calde sulla LAC devono essere poste sotto il controllo operativo dell’esercito.

Nell’ultimo punto il generale Malik fa leva sul ritorno a uno “spirito offensivo”.

Durante l’addestramento, inculchiamo e assorbiamo diligentemente uno spirito offensivo nei nostri militari. Eppure, la maggior parte delle volte, ci aspettiamo che i militari restino sulla difensiva e passivi al confine. Le nostre formazioni militari in prima linea non dovrebbero solo essere in grado di difendere le intrusioni, ma anche pianificare ed essere pronte a reagire in modo proattivo sfruttando il terreno montuoso ad alta quota.

L’intervento dell’ex capo di stato maggiore dell’Esercito Indiano resta un commento sulla stampa di Nuova Delhi ma probabilmente rappresenta il sentimento di una parte rilevante del mondo militare nei confronti delle tensioni costanti registrati lungo i confini himalayani con la Cina e il Pakistan.

Foto: ANI, PTI e Wikipedia

