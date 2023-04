Elicotteri Leonardo AW169 per la Repubblica Dominicana?

Secondo il sito specializzato Infodefensa i’Aeronautica Dominicana avrebbe concluso con Leonardo un accordo per l’acquisto di quattro elicotteri AW169. La notizia non ha fin0ora trovato conferme né dall’azienda italiana nè dal governo della nazione caraibica.

I 4 elicotteri in questione sono stati prodotti da Leonardo per la scuola di volo dell’Aeronautica del Qatar ma la vendita è stata sospesa e le macchine son o state offerte prima alla polizia colombiana e infine all’Aeronautica Dominicana che recentemente ha acquisito 6 Bell UH-1H Super Huey II per l’Air Force e 2 Bell TH-67A Creek per l’Esercito.

L’acquisizione degli elicotteri italiani rappresenta un enorme salto tecnologico rispetto ai velivoli ad ala rotante oggi in servizio, 11 UH-1H Huey e 20 Bell OH-58 Kiowa surplus delle forze armate statunitensi e canadesi.

