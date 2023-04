Manutenzioni e riparazioni in Polonia per i carri armati ucraini

La Polonia sta aumentando il sostegno militare all’Ucraina non solo con una fornitura di 200 veicoli da combattimento ruotati 8×8 Rosomak ma anche in termini di supporto logistico e manutentivo per le forze corazzate di Kiev aprendo un centro di riparazione per carri armati ucraini che sarà presto in grado di produrre munizioni per i carri armati di tipo russo/sovietico da 125 mm.

Alla Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA sono infatti in corso i lavori di riparazione dei carri armati T-64 ucraini danneggiati in battaglia in base all’accordo firmato tra la società Polska Grupa Zbrojeniowa e l’ucraina Ukrobronprom che hanno istituito congiuntamente un centro tecnologico dedicato alla riparazione dei tank.

L’accordo siglato a inizio aprile prevede inoltre che i carri armati ucraini T-64 saranno riparati e ripristinati in piena efficienza grazie all’esperienza maturata da Bumar-Łabędy nella manutenzione e aggiornamento dei carri armati polacchi T-72 e PT-91.

L’accordo prevede la cooperazione nel campo delle riparazioni, revisioni, assemblaggio, produzione e sviluppo della catena di fornitura dei veicoli T-64 che potranno venire aggiornasti e modificati nello stabilimento polacco. Inoltre è prevista anche la cooperazione per la manutenzione dei carri armati T-72 e PT-91, trasferiti dalla Polonia all’esercito ucraino e già impiegati in più occasioni (e con diverse perdite) in battaglia.

L’esercito ucraino valuta inoltre la possibilità di effettuare in Polonia anche la manutenzione e le riparazioni dei carri armati della famiglia Leopard 2 che giungono all’Ucraina da diverse nazioni europee (nella foto qui sotto la consegna dei primi esemplari polacchi) dal momento che Bumar-Łabędy ha già lavorato alla modernizzazione dei carri armati Leopard 2A4 allo standard 2PL impiegato dall’esercito polacco.

“Siamo grati ai nostri partner polacchi per il loro aiuto nell’aumentare il numero di equipaggiamenti corazzati per le forze armate dell’Ucraina. Ciascuno di questi accordi internazionali ci integra nelle catene di produzione dei paesi membri della NATO”, ha affermato il direttore generale di Ukroboronprom Yuri Husyev.

Foto: Ukroboronprom e Ministero Difesa Ucraino

Leggi anche: