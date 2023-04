Origine e destino deI MiG-29 occidentali forniti all’Ucraina

«Ironia della sorte – ha commentato un portale militare americano – ci sono alcuni MiG-29 di fattura sovietica progettati a suo tempo per combattere caccia dello schieramento NATO che concluderanno la loro carriera…sotto la bandiera della NATO combattendo contro caccia russi.»

Come trattato da Analisi Difesa lo scorso mese, Varsavia ha avviato il processo di trasferimento dei MiG-29 annunciando ufficialmente che avrebbe fornito a Kiev almeno una parte della propria flotta di questi caccia. Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che inizialmente quattro MiG-29 polacchi sarebbero stati consegnati a Kiev, mentre “il resto è in fase di preparazione e manutenzione”.

Secondo quanto riferito dunque la Polonia consegnerà 14 “Fulcrum” su una flotta totale attuale di circa 28. Perché venga presa in considerazione la metà della quantità disponibile è abbastanza comprensibile considerando che gli anni di alcune cellule sono probabilmente al limite del consentito.

Il Governo slovacco dal canto suo ha invece approvato il trasferimento di 13 MiG-29 in Ucraina. Di questi “Fulcrum” le informazioni disponibili sono poche: secondo alcune fonti locali solo 10 cacca sono in condizioni di volo e 3 saranno utilizzati come donatori di pezzi di ricambio (nel cosiddetto processo noto come “cannibalizzazione”).

Quel che è certo è che alla fine di marzo sono stati consegnati all’Ucraina quattro MiG-29 slovacchi. Com’è storicamente noto con l’ingresso della Slovacchia nella NATO nel 2004 sono stati compiuti notevoli sforzi per rendere i MiG-29 di Bratislava “compatibili con la NATO” poiché il paese non aveva piani immediati (né fondi adatti) per abbandonarli (e dunque sostituirli).

Il risultato è stato un programma di modernizzazione noto come MiG-29AS (monoposto) e MiG-29UBS (biposto), che è stato realizzato dalla russa RAC MiG con la partecipazione di Rockwell Collins e BAE Systems dal 2005 al 2008. Quando gli ultimi MiG-29 slovacchi sono stati ritirati dal servizio nell’agosto dello scorso anno, è stato riferito che la flotta era composta da circa 11 velivoli operativi; un misto di MiG-29AS monoposto modernizzato e MiG-29UBS biposto.

Il ritiro dei MiG con il loro successivo trasferimento in Ucraina lascia la Slovacchia senza attuali velivoli da combattimento e con la difesa aerea affidatae all’Aeronautica Ceca che utilizza gli JAS 39C/D Gripen e a quella polacca.

Questo accordo si estenderà fino alla fine di quest’anno ma più probabilmente fino all’arrivo dei primi esemplari dei 14 F-16 Block 70 previsto per il 2024. Gli F-16 sono stati ordinati dagli Stati Uniti nel 2018 e questi velivoli saranno equipaggiati con il radar AESA (Electronicly Scan Array) APG-83, cabina di pilotaggio aggiornata e serbatoi di carburante CFT, segnando certamente un significativo progresso rispetto ai più vecchi MiG-29.

Rispetto alla storia dei “Fulcrum” slovacchi la situazione con i MiG-29 di Varsavia è un po’ più intricata: Varsavia firmò un contratto per il MiG-29 con il Governo sovietico nel marzo 1989 e il primo aereo giunse in Polonia lo stesso anno costituendo uno squadrone composto da 12 Fulcrum: nove MiG-29A monoposto e tre MiG-29UB biposto.

All’inizio degli anni ’90 tuttavia, la forza aerea di Varsavia era ancora costituita massicciamente dai caccia MiG-21 obsoleti anche se in numerose varianti e, con la necessità di sostituirli, la Polonia vide l’opportunità di aumentare la propria flotta MiG-29 grazie alla divisione consensuale della Cecoslovacchia.

La Slovacchia infatti mantenne i MiG-29, ma la Repubblica Ceca si affrettò a separarsi dall’eredità sovietica e così altri 10 MiG-29 entrarono a far parte della forza aerea polacca. In cambio la Repubblica Ceca ricevette per questo 11 nuovi elicotteri multiuso W-3 Sokol dalla società polacca PZL-Świdnik.

Con l’ingresso della Polonia nella NATO nel 1999 sorse l’esigenza di apportare modifiche ai propri MiG in modo che questi aerei potessero interagire e operare nelle forze dell’alleanza occidentale. In base a un accordo con la DASA tedesca, non meno di 16 dei 22 MiG-29 polacchi ricevettero nuove apparecchiature di comunicazione, navigazione e identificazione, nonché apparecchiature aggiuntive tra cui un VOR/ILS ANV-241MMR, TACAN AN/ARN-153 e un ricevitore GPS Trimble 2101AP.

Altre innovazioni includevano un ricevitore di allarme radar Thompson-CSF di fabbricazione francese, un sistema di identificazione polacco e una nuova radio VHF.

Alla fine del 2001, quando la Polonia divenne un membro più attivo della NATO, la Germania si offrì di vendere i restanti MiG-29 a Varsavia al simbolico costo di 1 euro per esemplare (come abbiamo spiegato tempo fa sul nostro canale Telegram). Il modo in cui la Germania è diventata utente del MiG-29 è ovviamente un’altra storia ancora che merita anch’essa di essere raccontata.

Nel 1988 la Germania era ancora divisa e la Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der DDR è stata la prima nazione nel “blocco orientale” a ricevere i moderni MiG-29 nel 1988. Si ipotizzò allora che ne sarebbero stati acquistati dall’URSS fino a 70 esemplari ma gli eventi del 1989 cancellarono questi piani pertanto le cifre si assestarono su un totale di 20 MiG-29A e quattro MiG-29UB consegnati tra marzo 1988 e maggio 1989 alla base aerea di Preschen vicino al confine polacco.

Quando la Germania fu riunificata nell’ottobre 1990, i MiG-29 confluirono nella Luftwaffe presso la quale molti degli aerei e degli elicotteri ex Germania Est non rimasero in servizio a lungo e furono radiati. Fatta eccezione per il MiG-29 che fu introdotto nella prima linea della Luftwaffe.

Tra il 1991 e il 1995, 24 MiG-29A tedeschi hanno ricevuto vari ammodernamenti (nuovi IFF, una nuova radio VHF e apparecchiature TACAN e strumenti della cabina di pilotaggio in lingua inglese) anche con il supporto della russa RAC MiG. Gli aerei modificati in modo non ufficiale erano conosciuti come MiG-29G e MiG-29GT (trainer biposto).

Oltre a ricoprire una posizione unica all’interno della Luftwaffe come unico armamento della DDR rimasto in servizio attivo, i MiG-29 si guadagnarono presto nelle esercitazioni NATO la reputazione di formidabili ed eccellenti avversari per le altre Forze Aeree occidentali. Molti segreti del MiG-29 sono stati rivelati ai piloti della NATO e di altri paesi durante questi addestramenti al combattimento aereo richiesti da tante forze aeree. Alcuni dettagli sono stati svelati durante un’intervista resa dal tenente gGenerale della Luftwaffe in pensione, Jurgen Höhe, ex pilota di F-4 Phantom e uno dei primi piloti tedesco-occidentali a padroneggiare il MiG-29.

Nel 1993, quando tutto ebbe inizio, Höhe comandava il 3° Luftstreitkräfte dell’Aeronautica della RDT.

Höhe fu trasferito al quartier generale del comando dell’Aeronautica, a Strausberg, dove gli venne affidato il lavoro di integrazione dei MiG-29: – «A quel tempo – racconta Höhe – il MiG-29 era considerato il miglior aereo sovietico e sono rimasto piacevolmente sorpreso di essere stato inviato per imparare a pilotarlo.

La propaganda sovietica generalmente presentava il MiG-29 come il miglior caccia del mondo, ma dopo averlo familiarizzato in dettaglio e studiato in battaglie aeree, anche se di addestramento, non abbiamo provato tanta gioia.

L’aereo era eccellente, si comportava bene in volo, la sua manovrabilità è qualcosa di perfetto, ma…per quanto questo aereo sia invincibile nel combattimento ravvicinato, è così poco promettente nel combattimento a medie e lunghe distanze. Penso che oggi il MiG-29 sia del tutto inadatto al moderno combattimento aereo.»

Abbiamo affrontato un compito molto difficile nello studiare questa macchina, ma non è stato un nostro capriccio bensì la decisione del governo federale che ha chiaramente stabilito il compito di studiare il più possibile le capacità delle armi del nemico. E così abbiamo studiato e padroneggiato il MiG-29 approfondendo tutte le sottigliezze del controllo e dell’uso di questa macchina.

Quasi la metà del mondo si è messa in fila per volare con noi nelle simulazioni di battaglie aeree contro i MiG-29. E qui sono iniziate le sorprese.Abbiamo vinto facilmente quasi tutte le battaglie aeree a distanza ravvicinata e, inoltre, con aerei di modelli ovviamente più recenti. Anche i piloti americani dell’F-16 “le hanno prese” da noi, non parliamo poi dei francesi. Ottima manovrabilità, ottimo rapporto spinta-peso, ottima mobilità anche con elevati sovraccarichi. Il MiG-29 è il re del combattimento ravvicinato. A causa del suo raggio d’azione francamente breve, noi lo usavamo come caccia di difesa aerea per proteggere gli obiettivi più importanti, ma il caccia era adatto anche per altri compiti.

Per quanto riguarda il combattimento a media e lunga distanza, l’equipaggiamento di bordo del MiG-29 era significativamente inferiore a questo riguardo alle capacità dello stesso F-4F Phantom, più adatto al moderno combattimento aereo. Tutto finì nel 2002 quando consegnammo i nostri aerei alla Polonia.

C’è stato un momento in cui Berlino aveva persino valutato l’acquisto di altri MiG-29 dalla Russia ma l’ingresso in servizio dei Typhoon EF2000 determinò il destino del caccia di fabbricazione sovietica. Fu a quel punto che la Germania offrì i rimanenti MiG-29 alla Polonia.

ergono indiscrezioni che anche la Bulgaria potrebbe cedere i suoi Mig 29 all’Ucraina anche se Sofia ha reso noto che non può permettersi di cedere i “Fulcrum” poiché ciò indebolirebbe in modo significativo la difesa aerea nazionale affidata ad appena 12 MiG-29, di cui solo 6 operativi (anche a causa delle sanzioni dell’UE contro la Russia che non consentono a Sofia di ricevere assistenza tecnica dai russi.

Come riportato inoltre sul nostro canale Telegram il Ministero della Difesa bulgaro ha confermato negoziati sul trasferimento dei MiG-29 all’Ucraina ma solo previa sostituzione con aerei da combattimento più moderni dai partner occidentali. In parole povere Sofia non avrebbe intenzione di trasferire gratuitamente i Mig 29 a Kiev.

Secondo l’ex pilota russo Yuri Sytnik i caccia MiG-29 trasferiti a Kiev possono colpire bersagli terrestri e aerei. «Il MiG-29 è sempre stato un buon caccia; può eseguire voli d’attacco, può sganciare bombe, è un piccolo intercettore: è efficace contro elicotteri e aerei ma il fatto è che la macchina è piuttosto datata. Ci sono aerei più moderni in Russia: il Su-30SM, il Su-34, il Su-35, persino il pesante caccia Su-27 può combattere il MiG-29 ad armi pari.»

Secondo Sytnyk i MiG-29 vengono consegnati a Kiev solo per mantenere alto lo spirito delle Forze Armate ucraine ma in realtà nell’attuale conflitto i missili terra-aria della difesa aerea russa ne hanno neutralizzato da tempo la reale minaccia.

Sytnik ha concluso aggiungendo che la Russia supera l’Ucraina per quantità e qualità di aerei da combattimento e non saranno certamente i MiG-29 della NATO a cambiare le sorti della guerra nei cieli.

Foto: Aeronautica Polacca, Aeronautica Slovacca e Aeronautica Bulgara.