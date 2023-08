CY4GATE migliora il rating ESG EthiFinance

CY4GATE (CY4.MI), società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che EthiFinance, dopo aver completato l’assessment ha emesso il rating ESG per il Gruppo Cy4Gate con un punteggio di 64/100.

Il Rating ESG-ES emesso da EthiFinance si basa su una valutazione delle aziende secondo un framework di circa 140 criteri suddivisi in 4 pilastri: Ambiente, Sociale, Governance e Stakeholder esterni (ESG-ES).

Il rating viene aggiornato annualmente in base ai risultati degli anni precedenti e ai rischi ESG emergenti (nuovi criteri, livello di dettaglio delle informazioni per risposta, algoritmi di rating, ecc.).

Cy4Gate ha raggiunto un punteggio di 64/100 EthiFinance ESG Ratings 2023, basato sui dati dell’anno chiuso al 31/12/2022. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il punteggio più alto. Cy4Gate si colloca, con il punteggio ottenuto, decisamente al di sopra della media delle 154 aziende oggetto del rating appartenenti al settore Information Technology.

La tabella evidenzia il dettaglio dei punteggi per pilastro (ESG-ES). Il benchmark utilizzato include tutte le aziende del settore Information Technology valutate durante la campagna ESG Ratings 2023, ovvero 154 aziende. Rosso

significa che l’azienda sta sottoperformando il benchmark. Al contrario, il verde indica che l’azienda sta sovraperformando. Giallo significa che il rating dell’azienda è simile a quello del benchmark. EthiFinance ESG Ratings non ha individuato controversie significative per Cy4Gate.

EthiFinance è un Gruppo europeo di Rating, Ricerca e Consulenza fondato nel 2004, al servizio della finanza sostenibile e dello sviluppo sostenibile. Il Gruppo fornisce agli investitori, aziende e organizzazioni con soluzioni alle sfide di finanziamento e ambientali e trasformazione della società.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto in alto), ha dichiarato: “La valutazione molto positiva che ci colloca al di sopra della media del settore IT, è una conferma di riconoscimento per il nostro impegno nel garantire un trend di risultati positivi nel tempo sempre in un’ottica ESG, che ci ha permesso di creare valore per tutti gli stakeholder, fattori importanti e distintivi per la crescita della Società. Cy4Gate è pronta ad offrire le migliori soluzioni e tecnologie, garantendo la sicurezza dei dati, dell’ambiente e delle persone, evidenziando ancora una volta la propria unicità sul mercato”.

Carol Sirou, CEO di Ethifinance Group, ha dichiarato: “Ethifinance è un gruppo europeo di rating, ricerca e consulenza ESG sul credito e ESG. Forniamo strumenti e soluzioni innovative a investitori e aziende affinché possano affrontare le sfide delle trasformazioni ambientali e sociali. La nostra profonda esperienza ESG è stata sviluppata in un periodo di 20 anni producendo punteggi e valutazioni di sostenibilità sulle società europee a piccola e media capitalizzazione. I nostri dati e approfondimenti, anche su argomenti come il cambiamento climatico, la biodiversità e la transizione giusta, consentono agli investitori di prendere decisioni informate e di rispettare le richieste normative e dei clienti”.

Fonte: comunicato CY4GATE