A Roma la 18ª edizione del CA2X2 organizzata dal Centro di Eccellenza NATO M&S

Si è concluso il 18° Forum della NATO su Computer Assisted Analysis, Exercise, Experimentation, in breve CA2X2, organizzato dal Centro d’Eccellenza NATO per il Modelling & Simulation e sponsorizzato dal Comando Strategico per la Trasformazione della NATO di Norfolk.

Il NATO CA2X2 è un forum innovativo che aggrega il mondo dell’Università, dell’Industria e delle Forze Armate intorno al tema della “Modellazione e Simulazione” (M&S), con interessanti dimostrazioni e presentazioni sulle ultime tendenze della tecnologia. Il tema di quest’anno “M&S as a cross-functional enabler”, in sostanza la capacità delle tecnologie di “Modellazione e Simulazione” di supportare e facilitare i processi con approccio trasversale e multidominio.

Confermata la crescente attenzione internazionale sul tema, con la partecipazione di circa 300 partecipanti dal mondo militare, industriale e governativo, 31 nazioni, 17 Università, 64 tematiche e 20 sponsor. Tra le numerose tematiche affrontate: il supporto del M&S al “Wargaming Computer Assisted”, oltre che alla fase di pianificazione e condotta delle operazioni militari attraverso specifici applicativi, piattaforme e strumenti a favore di formazione e addestramento, esercitazioni, sperimentazione, lezioni apprese.

Tra gli ospiti il Generale di Brigata Aerea Edi Turco del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare, il Colonnello Nicholas Waldron del corpo dei Marines statunitensi dal Comando Strategico per la Trasformazione della NATO di Norfolk, il Colonnello Matthias Kinkel per la Germania, il Colonnello Jan Malàt Comandante del Centro di “Modelling and Simulation” per la Repubblica Ceca, il Generale di Brigata (ris.) Alessio Grasso esperto di Difesa e Aerospazio e Mr. Kent Davis manager di Calian.

Il Direttore del Centro di Eccellenza NATO M&S, Colonnello Francesco Pacillo dell’Esercito Italiano, ha dichiarato: “Abbiamo l’onore di organizzare l’annuale appuntamento della comunità del CAX Forum che ha, ancora una volta, raccolto un enorme consenso.

In questi giorni si è reso possibile un proficuo scambio di conoscenze in un settore estremamente specializzato, creando ottime opportunità per realizzare possibili sinergie. Prevale la consapevolezza comune che l’area M&S, supportando molteplici attività, genera delle economie di scala, accelera determinati processi e potenzialmente può salvare vite umane. Nel mondo reale, l’errore non è consentito. Nel mondo M&S è consentito sbagliare in un ambiente controllato e, notoriamente, si sa che dagli errori si impara più che dai successi”.

Il focus del Centro di Eccellenza M&S accreditato dalla NATO, è supportare l’Alleanza e le Nazioni partecipanti, attraverso la competenza, gli strumenti, la formazione e l’addestramento: soluzioni efficaci.

Fonte: comunicato Centro di Eccellenza NATO M&S