Berlino stanzia 71 miliardi per la Difesa nel 2024 e approva l’acquisto dei missili Arrow 3

Il 20 ottobre il ministero della Difesa tedesco ha reso noto che per il 2024 saranno resi disponibili 71 miliardi di euro tra bilancio ordinario e fondo speciale per le Forze armate, la cifra più alta di sempre assegnata alla Difesa in Germania.

Il ministro Boris Pistorius, nel corso di un’intervista al quotidiano “Handelsblatt” ha reso noto che il suo ministero è “l’unico” a registrare “incrementi significativi” nel proprio bilancio per il 2024. Allo stesso tempo, Pistorius ha sottolineato che il fondo speciale per la Bundeswehr si esaurirà “nel 2027 o nel 2028”. Pertanto, “è chiaro che negli anni successivi dovremo garantire l’obiettivo del 2 per cento” del Pil per le spese militari stabilito dalla NATO con “il regolare bilancio della difesa” e “lo faremo”.

Il giorno precedente la commissione Bilancio del Bundestag ha approvato l’acquisto del sistema di difesa aerea Arrow 3, prodotto dalle Industrie aerospaziali israeliane (IAI) con il gruppo statunitense Boeing al costo di circa 4 miliardi di euro che verrà finanziato dal fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr approvato nel marzo 2022 dal governo tedesco guidato dal cancelliere Olaf Scholz.

L’obiettivo è raggiungere nel 2025 la prontezza operativa iniziale dell’Arrow 3 (la piena capacità operativa è prevista per il 2030) che verrebbe dislocato presso la base aerea di Holzdorf e integrato nel sistema di difesa antiaerea e antimissile tedesca basato anche sul sistema statunitense Patriot PAC 3 e i sistemi IRIS-T di costruzione tedesca.

Il ministro Boris Pistorius ha definito l’Arrow 3 “essenziale per poter proteggere la Germania dagli attacchi di missili balistici nel futuro” ma anche i paesi alleati inseriti nell’Iniziativa per lo European Sky Shield, guidata dalla Germania con la partecipazione di Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Come riferisce l’Agenzia Nova, oltre all’Arrow 3 la commissione Bilancio del parlamento federale ha approvato anche l’acquisizione di 4 droni sottomarini per 52,5 milioni di euro, con l’opzione per un quinto con finanziamenti provenienti dal bilancio ordinario della difesa.

Questi sistemi a pilotaggio remoto non sono armati e vengono utilizzati per ricognizioni subacquee basate su sonar a profondità fino a 300 metri, per la difesa dalle mine, cartografia e raccolta dati. Imbarcati sui cacciamine di classe Frankenthal in servizio nella marina della Germania dal 2024-2025, i droni potranno essere utilizzati anche per individuare tentativi di spionaggio e infiltrazione dal mare.

I deputati hanno, inoltre, autorizzato l’acquisto per 68 milioni di euro dal bilancio ordinario di 2.600 mine direzionali DM22, che verranno consegnate dal 2026 e sostituiranno quelle fornite dalla Germania all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. E’ stata poi approvata la commessa per le nuove apparecchiature radio interconnesse, finanziato con oltre 130 milioni di euro sia dal fondo speciale per la Bundeswehr sia dal bilancio ordinario. Con la consegna prevista tra il 2023 e il 2025, le tecnologie sono destinate al mezzo corazzato da combattimento per fanteria Puma, al centro di addestramento al Centro dell’esercito, alle batterie da difesa aerea dotate di Iris-T e alla divisione che la Germania intende formare entro il 2025 per metterla a disposizione della NATO.

Finanziata con 70 milioni di euro dal fondo speciale per la Bundeswehr, è stata anche autorizzata l’acquisizione di 1.350 multicriptofoni che consentono la comunicazione crittografata su Internet. In questo caso, le consegne sono previste tra il 2024 e il 2026. Con 40,5 milioni di euro dal fondo speciale per la Bundeswehr, è stato autorizzato l’acquisto di 51 apparecchiature crittografiche e radio per le radio a microonde del sistema d’arma Patriot Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, con la fornitura in programma tra il 2025 e il 2027.

Infine, la commissione Bilancio ha approvato l’ordine di 9.058 schede riceventi M-Code Gps destinate a mezzi dell’Esercito e a unità navali della Marina per circa 51,5 milioni di euro, proveniente dal fondo speciale per la Bundeswehr, in consegna tra il 2025 e il 2028.

