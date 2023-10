Il Rapporto di Med-Or che aveva previsto il ritorno della minaccia jihadista

La guerra tra Israele e Hamas in atto nella Striscia di Gaza sembra aver dato nuova linfa al terrorismo islamico in Europa ma la minaccia jihadista è stata sempre considerata grave e attuale delle forze di sicurezza in Italia e in Europa.

Il 5 ottobre la Fondazione Med-Or di Leonardo, presieduta da Marco Minniti, ha presentato il rapporto speciale “Il nemico silente: Presenza ed evoluzione della minaccia jihadista nel Mediterraneo allargato” evidenziando molti dei temi balzati di nuovo in questi giorni all’attenzione delle cronache.

“La minaccia jihadista non è una minaccia imminente, ma una minaccia immanente, e cioè che da un momento all’altro può riesplodere perché è evidente che noi, l’Occidente, abbiamo sconfitto militarmente Islamic State, e tuttavia Islamic State non ha cessato di esistere “ha detto Minniti alla presentazione del rapporto. “Il terrorismo internazionale oggi ha due grandi incubatori. Uno è in Asia, in particolare in Afghanistan, dove abbiamo una presenza abbastanza significativa ed importante di al-Qaeda e Islamic State in conflitto tra di loro. E poi l’Africa, dove abbiamo tutte le varianti nazionali di al-Qaeda e di Islamic State”.

Secondo Minniti il ”combinato della guerra in Ucraina e ciò che è accaduto in Africa negli ultimi mesi ci dice che dovremmo essere preoccupatissimi. È una tempesta perfetta che può portare le organizzazioni terroristiche a pensare di alzare il bersaglio”.

Il report, curato dal direttore delle Relazioni Istituzionali della Fondazione, Andrea Manciulli, analizza lo stato attuale delle minacce legate al terrorismo e dal radicalismo di matrice jihadista nello spazio geopolitico e geografico del Mediterraneo allargato e nei dettagli le evoluzioni presenti del fenomeno jihadista, sia sul piano ideologico che delle organizzazioni terroristiche attualmente operanti in molte aree della regione del Mediterraneo allargato. “Il nemico silente” chiarisce come in futuro sarà ancora più importante elaborare delle strategie di prevenzione e di contrasto adeguate ai mutamenti in corso, sia a livello nazionale ed europeo che in ambito regionale, attraverso il coinvolgimento e la cooperazione con i paesi direttamente coinvolti e le principali organizzazioni internazionali.

Leggi il Rapporto integrale