Missili MBDA Mistral sull’elicottero da attacco della Marina Sudcoreana

MBDA ha reso noto di aver ricevuto un contratto dalla Korea Aerospace Industries (KAI) per l’integrazione del sistema missilistico antiaereo Mistral ATAM sull’elicottero d’attacco della Marina Sudcoreana (Korean Marine Attack Helicopter – KMAH).

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere nuovamente partner di Korea Aerospace Industries per equipaggiare un velivolo militare coreano. Questo contratto consolida la leadership mondiale del Mistral ATAM come sistema missilistico antiaereo lanciato da elicottero”.

Il Mistral ATAM si basa sul missile antiaereo a corto raggio Mistral, noto per la sua modalità di ingaggio “fire-and-forget”, la facilità di funzionamento e l’impareggiabile probabilità di andare a segno. Il sistema ATAM comprende due lanciatori per elicottero, ciascuno dei quali in grado di trasportare due missili. I sistemi di difesa aerea Mistral portatili sono in servizio anche presso le Forze Armate della Repubblica di Corea.

MBDA è leader mondiale nei sistemi missilistici, con oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo di missili all’avanguardia nell’ambito di partnership transnazionali, che rendono l’azienda un partner naturale per accelerare i programmi di sviluppo nazionali. MBDA e KAI stanno inoltre collaborando per integrare il missile Meteor sull’aereo da combattimento KF-21 Boromae.

Foto MBDA e KAI