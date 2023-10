La battaglia per Gaza

La puntata offensiva israeliana che ha cominciato a concretizzarsi nella notte tra il 27 e il 28 ottobre ha rappresentato l’avvio dell’occupazione della Striscia di Gaza o in ogni caso della grande operazione terrestre tesa a strapparne il controllo alle milizie di Hamas. Dopo tre giorni di attacchi reiterati e di continuo afflusso di rinforzi nella Striscia appare chiaro che le iniziali smentite di Gerusalemme avevano l’obiettivo di ingannare Hamas e forse anche l’opinione pubblica araba e occidentale circa le reali intenzioni dei vertici israeliani.

L’attacco ha puntato inizialmente a conseguire il controllo di un’area di 6 chilometri quadrati nel nord della Striscia, profonda fino a tre chilometri lungo la costa: posizioni da cui gli israeliani si sono spinti dal 29 ottobre fino alla periferia di Gaza City.

Il 30 ottobre il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha ammesso che “ulteriori forze sono entrate nella Striscia. La nostra attività lì è destinata solo ad intensificarsi. Stiamo portando avanti un’operazione di terra estesa. Fanteria, genieri e forze corazzate si muovono verso i terroristi, che prendono posizione nel tentativo di attaccarci. Poi li prendiamo di mira dal cielo”.

Che la grande offensiva terrestre abbia preso decisamente il via, nonostante nei giorni scorsi molte fonti israeliane lo escludessero, lo dimostrano anche le dichiarazioni del vertice politico.

“Siamo entrati nella terza fase della guerra con l’esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all’interno della Striscia” ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura del consiglio dei ministri. “La prima fase – ha spiegato – era stata quella del contenimento, la seconda un martellamento dal cielo che continua ancora ed ora, invece, l’estensione della penetrazione via terra nella Striscia.

I tank Merkava IV (i primi esemplari dei nuovi Merkava V Barak sono stati consegnati il mese scorso all’esercito) delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono stati avvistati il 30 ottobre sulla strada Salah al Din, uno degli assi centrali della striscia di Gaza, che collega Gaza City, a nord, con Khan Yunis, a sud, come ha riferito l’emittente israeliana “i24 News”, secondo cui i carri armati sono stati avvistati all’incrocio di Netzer, uno snodo strategico all’interno dell’enclave. La notizia sembra indicare un piano teso a tagliare in due la Striscia separando il centro-sud dal nord e dalla città di Gaza dove convergono gli sforzi militari di Israele. La mattina del 30 ottobre si sono registrati violentissimi combattimenti strada per strada tra militari israeliani e miliziani di Hamas nei sobborghi della città.

Il ministero degli Interni di Gaza (emanazione di Hamas) ha riferito oggi che le forze israeliane sono entrate nel nord-ovest di Gaza City, nel quartiere di al-Karama, e sulla strada Salah al-Din Street puntando a raggiungere la strada costiera al-Rasheed “mentre cercano di dividere la parte settentrionale della Striscia di Gaza da quella meridionale”.

Fonti palestinesi hanno riferito che una colonna di veicoli blindati con la Stella di David è stata presa di mira dai mortai delle Brigate Al-Quds mentre penetrava nell’area di Sudaniya, nel quadrante nord-ovest della Striscia. Secondo fonti vicine all’esercito nei combattimenti in corso “molti terroristi sono stati uccisi”.

L’IDF ha riferito che due militari israeliani sono morti durante l’operazione di terra condotta aggiungendo che altri due sono rimasti feriti nello stesso contesto e che le famiglie dei caduti sono state informate: sale così a 317 il numero dei militari israeliani caduti in questo conflitto.

Secondo il ministero della salute di Gaza, retto da Hamas, almeno 8.525 palestinesi, tra cui 3.542 bambini, sono stati uccisi dai raid israeliani dal 7 ottobre a oggi. Il portavoce del ministero Ashraf Al-Qudra aggiunge anche che l’esercito israeliano ha colpito 130 medici e paramedici mentre 15 ospedali e 32 ambulatori sono ormai fuori servizio.

Le forze israeliane stanno già facendo i conti con le possibilità tattiche offerte ai miliziani di Hamas dalla sterminata rete di tunnel costruita sotto gli edifici civili a profondità fino a 40-50 metri e che si estende per 400 chilometri di tunnel e alcuni di essi “possono anche essere attraversati da veicoli e motociclette”, come ha detto il 30 ottobre il maggiore generale Mohammad Hossein Baqeri (nella foto a sinistra), capo delle forze armate iraniane (ma proveniente dai ranghi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, i pasdaran che hanno aiutato Hamas a costruire i tunnel), nel corso di una conferenza stampa a Teheran.

Dall’inizio della guerra, lo scorso 7 ottobre Hamas e Jihad Islamica Palestinese hanno lanciato contro Israele più di 8 mila tra razzi e colpi di mortaio secondo il rapporto del Centro informazioni sull’intelligence e sul terrorismo ‘Meir Amit’, secondo cui “circa il 10% di questi lanci sono caduti all’interno della Striscia di Gaza”. Negli ultimi giorni, secondo Amit, “i lanci di razzi sono diminuiti in modo significativo.

Netanyahu ha affermato che Israele sta facendo progressi costanti, l’esercito “ha ampliato” il suo raggio di avanzamento via terra nella Striscia di Gaza con passi “misurati e molto potenti” che stanno portando a “progressi sistematici”.

In parallelo – ha detto ancora Netanyahu – continuiamo gli sforzi per liberare gli ostaggi, anche nel corso della manovra terrestre. Proprio quella manovra crea possibilità di ottenere la liberazione e noi non ce la lasceremo sfuggire”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato il benvenuto alla soldatessa Ori Megidish, salvata la notte tra il 29 e il 30 ottobre da un raid delle forze speciali. Netanyahu si è congratulato con IDF e i servizi di sicurezza interni Shin Bet “per questo risultato importante e commovente, che dimostra il nostro impegno nel riportare a casa tutti gli ostaggi”. In una dichiarazione congiunta, IDF e Shin Bet hanno affermato che il capitano Ori Megidish è in buone condizioni e ha incontrato la sua famiglia. Non sono stati forniti dettagli sull’operazione.

Hezbollah e Houthi

Il premier israeliano ha lanciato un nuovo monito agli Hezbollah che da settimane sono impegnati in attacchi costanti contro l’alta Galilea. ”Voglio dire agli Hezbollah: voi farete l’errore della vostra vita se deciderete di entrare in pieno nel conflitto. Voi subirete – ha precisato Netanyahu – un colpo che non vi potete nemmeno immaginare”.

Per il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, dopo aver sconfitto Hamas nella Striscia di Gaza le IDF dovranno eliminare la minaccia rappresentata da Hezbollah al confine settentrionale di Israele. “Il giorno dopo Hamas, dovremo riflettere su ciò che stiamo portando avanti in questo periodo in Libano. Ciò che abbiamo imparato ci obbligherà ad agire” contro Hezbollah, ha detto Hanegbi al Jerusalem Post.

Il portavoce militare delle milizie Ansar Allah yemenite Houthi, Yahya Saree, ha rivendicato il lancio di missili e droni contro la città israeliana di Eliat rivendicando l’attacco “in difesa della popolazione di Gaza”.

Israele ha fatto sapere di aver abbattuto un missile (utilizzando un vettore Arrow) e due droni e valuta la possibilità di rispondere all’attacco degli Houthi che minacciano “che continueranno a effettuare attacchi qualitativi con missili e droni fino a quando l’aggressione israeliana non finirà”, si legge in una dichiarazione trasmessa dalla Tv yemenita Al-Masirah in mano ai ribelli.

I timori dell’Egitto e il ruolo del Qatar

Il Cairo lancia un’allerta su probabili operazioni militari israeliane al confine tra la Striscia di Gaza e il Sinai. Il quotidiano “Al-Arabi Al-Jadeed” riferisce che, appellandosi agli accordi di Camp David, il Cairo ha lanciato seri avvertimenti al governo israeliano contro lo svolgimento di operazioni militari di terra all’interno della Philadelphi Route, l’area della Striscia a contatto col confine egiziano.

Secondo fonti egiziane il governo “ha avvertito in anticipo che operazioni militari nella zona costituirebbero una violazione dell’accordo, cosa che l’Egitto non permetterà, soprattutto alla luce del fatto che non ha accettato l’idea dell’ingresso di terra in modo positivo, a causa delle sue implicazioni per la sicurezza nazionale egiziana”. Sempre la fonte egiziana riferisce che il Cairo ha anche respinto le scuse di Israele per l’incidente che la settimana scorsa ha coinvolto una postazione egiziana, una torre di guardia di frontiera colpita accidentalmente da tank israeliano che stava operando nei pressi di Kemer Shalom. Secondo l’Egitto non si tratterebbe di un errore ma di una provocazione.

Il direttore Mossad, David Barnea, è stato in Qatar per parlare di ostaggi: colloqui positivi e costruttivi, ma che non avrebbero portato ad una vera svolta secondo quanto riferisce la pubblicazione on line Axios. Incontrando alti funzionari di Doha, Barnea ha discusso della possibilità di garantire il rilascio degli oltre 235 cittadini israeliani e stranieri presi in ostaggio e portati a Gaza durante l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Il Qatar è attualmente il principale mediatore tra Israele e Hamas ed il principale punto di riferimento dell’amministrazione americana.

Sul Wall Street Journal, l’ambasciatore del Qatar negli Stati Uniti, Meshal bin Hamad Al Thani, denuncia una campagna di disinformazione contro Doha. Al Thani ricorda che “l’ufficio politico di Hamas in Qatar è stato aperto nel 2012 su richiesta di Washington per stabilire linee indirette di comunicazione con Hamas”.

L’ambasciatore ritiene che la falsa narrativa sui rapporti tra Doha ed Hamas descritta dai media crea ostacoli agli sforzi di mediazione e mira a far deragliare i negoziati: tutti i fondi trasferiti negli anni dal Qatar a Gaza sono avvenuti “in pieno coordinamento con Israele, gli Usa e le agenzie dell’Onu come il Wfp e il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente”. Di tutt’altro avviso Israele, convinto le decine di milioni di dollari trasferiti alla Striscia di Gaza abbiano rafforzato Hamas e le sue capacità.

Foto IDF e Telegram