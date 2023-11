L’Ilyushin Il-112 sarà il nuovo jet da trasporto tattico russo

Ne abbiamo notiziato lo scorso agosto quando riferimmo dell’alta probabilità che i nuovi motori a reazione PD-8 venissero adottati dal futuro aereo da trasporto tattico russo Ilyushin Il-112V (nelle foto sopra e sotto), in origine progettato per l’utilizzo dei motori turboelica TV7-117ST.

Dopo lo schianto dell’unico prototipo volante avvenuto il 17 agosto 2021 nei pressi dell’Aeroporto di Kubinka con la morte dei tre membri dell’equipaggio: (il pilota collaudatore di prima classe ed Eroe della Russia Nikolai Kuimov e il pilota collaudatore di prima classe Dmitry Komarov erano impegnati con i voli sperimentali del nuovo aereo da trasporto regionale Ilyushin Il-114-300 e l’ingegnere collaudatore di volo di prima classe Nikolai Khludeev), sul progetto era calata una coltre di silenzio che ha fatto temere lo stop definitivo del programma.

Un’evenienza tutt’altro che remota come ipotizzato pochi mesi fa, nonostante il velivolo fosse destinato a sostituire i vecchi Antonov An-26 e An-72. Ora come confermato dalla Pravda i lavori proseguiranno ma con la differenza sostanziale dei propulsori e – di conseguenza – anche del nome: Ilyushin Il-212; a significare che nonostante la comunanza di parti e del layout generale l’Il-212 (o Il-112 a reazione) sarà un velivolo nettamente diverso, anche solo per la riprogettazione dell’ala che dovrà farsi carico di motori ben diversi dai turboelica TV7-117ST.

Il nuovo Il-212 manterrà difatti solo la struttura del velivolo, gli strumenti di volo e l’avionica del predecessore, mentre la fusoliera, le ali, il sistema di alimentazione e il sistema idraulico saranno modificati in modo significativo a causa dell’integrazione del motore a reazione. Uno dei cambiamenti principali e più evidenti consisterà nell’installazione dei motori a reazione PD-8 sopra l’ala, come sull’An-72 per intenderci, al fine di garantire il funzionamento del nuovo velivolo da piste non preparate e aeroporti non asfaltati cosicché le prese d’aria poste in alto escluderanno praticamente la possibilità che detriti e oggetti vari vengano risucchiati da terra.

L’incognita certamente più incombente sul progetto resterà lo sforzo progettuale profuso sul nuovo programma che sarà inversamente proporzionale al tempo impiegato per realizzare il primo prototipo volante.

Ricordiamo che il nuovo PD-8 (Перспективный Двигатель – futuro motore – con una spinta da 8 tonnellate) è un propulsore della famiglia dei motori turbofan civili di generazione 5 e 5+, creato sulla base di soluzioni tecniche del motore PD-14 nella variante di spinta ridotta a 7-9 tonnellate.

Può essere utilizzato per sostituire i motori importati sul nuovo Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New) e sull’aereo anfibio Be-200; la variante PD-8V dovrebbe essere destinata all’elicottero da trasporto pesante Mil Mi-26. Nel dicembre 2022 sono iniziate le prove di volo del motore sul laboratorio volante Il-6LL, mentre si prevede di avviarne la produzione non prima del 2024.

Foto Ilyushin