Accordo per la ricerca scientifica tra Segredifesa e Gran Sasso Tech

La Fondazione Gran Sasso Tech (GST) – organismo di ricerca senza fini di lucro nato dalla collaborazione tra il Gran Sasso Science Institute e Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) – e il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento congiunto di attività scientifiche al fine di contribuire allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze.

L’intesa è stata siglata presso palazzo Guidoni a Roma dal Professor Fernando Ferroni, Presidente della Fondazione Gran Sasso Tech, e dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

La collaborazione istituzionale riguarderà programmi di ricerca, didattica e formazione nei settori delle tecnologie spaziali, dei semiconduttori e del software, e garantirà l’ampia diffusione dei risultati di ricerca mediante la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze a favore della comunità scientifica, della Difesa e della filiera industriale e del sistema Paese in generale.

“Gran Sasso Tech è un riferimento per missioni scientifiche spaziali, grazie all’ architettura satellitare 2MF utilizzata anche per la costellazione IRIDE” – ha dichiarato il Prof. Ferroni, Presidente della Fondazione Gran Sasso Tech. – “Ringrazio il Gen. Portolano e il Ministero della Difesa che hanno permesso di stabilire un’importante sinergia su tecnologie innovative, da quelle del silicio all’ AI e all’ osservazione della Terra, necessarie per affrontare sfide fondamentali per il nostro futuro.”

Il Generale Portolano ha espresso grande soddisfazione per l’avvio della collaborazione che per la Difesa rappresenta una importante occasione per incrementare la disponibilità di capacità professionali e tecnologiche nei settori delle tecnologie spaziali, dei semiconduttori e del software per applicazioni spaziali. Ha inoltre ricordato come i risultati dell’intesa tra la Fondazione e Segredifesa, ognuno nei propri specifici settori, comporterà un sensibile potenziamento della trasmissione di conoscenze e competenze a beneficio del sistema Paese.

Gran Sasso Tech è un organismo di ricerca no-profit in cui il mondo accademico e l’industria collaborano per lo sviluppo di tecnologie avanzate e per la formazione, nato nel 2022 per iniziativa dei Gran Sasso Science Institute, centro di eccellenza nella ricerca e nella formazione, e Thales Alenia Space Italia, azienda leader in Europa nel settore aerospaziale. GST sviluppa nuove tecnologie e architetture innovative che possono risultare più difficili da produrre in un contesto industriale, partendo anche da livelli bassi di maturità tecnologica, e ponendo particolare attenzione al settore dello spazio senza tuttavia limitarsi ad esso. GST forma inoltre, in un ambiente internazionale, risorse umane partendo da concreti progetti di sviluppo tecnologico.

Fonte: comunicato Gran Sasso Tech