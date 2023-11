La Serbia riceve gli 11 elicotteri d’attacco Mil Mi-35P ciprioti

Con tre distinti voli di aerei cargo Antonov An-124-100 (UR-82008) della società ucraina Antonov Airlines avvenuti lo scorso 19, 20 e 21 novembre da Paphos (Cipro) a Batajnica (Serbia), sono stati consegnati tutti gli 11 elicotteri d’attacco Mil Mi-35P precedentemente in servizio con la Guardia Nazionale di Cipro.

Analisi Difesa ne aveva riferito nell’agosto del 2021, quando la pubblicazione cipriota Politics Reports aveva reso noto per la prima volta che la Guardia Nazionale stava negoziando la vendita degli 11 “Hind” alla Serbia.

Già quattro mesi prima una delegazione militare serba guidata dal vice ministro della Difesa per la gestione delle risorse Nenad Miloradovic aveva visitato la base aerea “Andreas Papandreou” di Paphos per esaminare dal vivo gli elicotteri da combattimento e valutarne le condizioni tecniche.

Cosicché lo scorso anno Cipro ha sospeso le attività degli elicotteri di produzione russa e in giugno ha firmato un contratto con Airbus Helicopters per l’acquisto di 6 H145M al fine di sostituire i Mi-35P.

Lo scorso 18 gennaio il portale serbo B92.net aveva aggiornato sulle intenzioni d’acquisto della Serbia riferendo nel dettaglio che Belgrado stava per raggiungere un accordo per l’acquisto di soli 5 elicotteri Mi-35P della flotta di Cipro sugli 11 iniziali. Con la guerra in Ucraina il magazine economico statunitense Forbes avanzava a quel punto le ipotesi d’interessi ucraini sui Mi-35P ciprioti eventualmente non acquistati dai serbi.

La notizia degli accordi per soli 5 elicotteri Mi-35P veniva riportata a inizio anno anche dal portale militare olandese Scramble e dopo il successo delle trattative ci si aspettava che i primi Mi-35 fossero consegnati già entro la fine del 2023. Ecco perché secondo la stessa fonte olandese l’impiego di tre voli dei cargo An-124 sembra confermare che il trasferimento in Serbia abbia riguardato tutti gli 11 elicotteri.

D’altra parte già lo scorso anno il Presidente serbo Aleksandr Vucic aveva affermato che il suo Paese avrebbe ricevuto 15 elicotteri d’attacco in due anni: 11 Mi-35P ciprioti e 4 nuovi Mi-35M dalla Russia e appena un mese fa erano già trapelate sul nostro canale Telegram le prime indiscrezioni sulla consegna dell’intera flotta di Hind.

Se consideriamo che nel 2019 la Russia ha consegnato altri quattro Mi-35M a Belgrado possiamo certamente affermare che negli ultimi cinque anni l’Aeronautica Serba ha aggiornato e aumentato considerevolmente la sua flotta di elicotteri d’attacco a circa due dozzine di unità, tenendo conto inoltre di un paio di vecchi Mi-24 disponibili.

L’Esercito serbo ha acquistato anche cinque elicotteri utility Mil Mi-17V-5 dalla Russia e il Dipartimento di soccorso ha acquistato due elicotteri antincendio Kamov Ka-32A11BC. Inoltre va menzionato l’acquisto di elicotteri multiruolo Airbus H215 e H145M per l’Esercito e la Polizia.

I Mil Mi-35P ex ciprioti saranno ora gestiti dal 714^ Protivoklovna Helikopterska Eskadrila di Kraljevo/Ladjevci che si uniranno ai quattro nuovi Mi-35M di fabbricazione russa, da non confondere con i Mi-35P che ricordiamo essere una versione da esportazione del Mi-24V, mentre il Mi-35M è definito un Hind di terza generazione e si distingue immediatamente dai suoi predecessori per un’elica anticoppia a X, semiali più corte e carrello d’atterraggio fisso.

Foto: Guardia Nazionale di Cipro