DigitalPlatforms cresce e nomina il nuovo CdA

DigitalPlatforms, gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni Internet of Things e Cyber per le infrastrutture critiche, rafforza ulteriormente il suo posizionamento. La Novestrale di Gruppo al 30 settembre 2023 conferma il trend di crescita con il Valore della Produzione che ha raggiunto i 49,5 milioni di euro, in linea con le previsioni e con un +9% rispetto al 2022.

L’Ebitda del Gruppo ha raggiunto i 5,9 milioni di euro, registrando un incremento del 25% rispetto al budget di periodo e del 34% rispetto all’anno precedente, con un Risultato Netto già positivo a settembre Year-To-Date (YTD).

Risultati che evidenziano la solidità del Gruppo di fronte a sfide e opportunità di mercato in continua evoluzione Per quanto riguarda la Capogruppo DigitalPlatforms Spa, il Valore della Produzione ha raggiunto i 26,1 milioni di euro, in linea con le previsioni di periodo e con una crescita del 18% rispetto al 2022. L’Ebitda ha raggiunto 1,2 milioni di euro, con una crescita del +110% rispetto al budget di periodo e del +187% rispetto all’anno precedente. Il Risultato Netto ha già ottenuto la positività a settembre Year-To-Date, attestandosi a 0,7 milioni di euro after tax.

L’Indebitamento Finanziario bancario, infine, si attesta a 24,2 milioni di euro in crescita rispetto al 2022, a supporto e proporzionato alla crescita del business.

Nella giornata di mercoledì 6 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha confermato la nomina di Claudio Contini come Presidente e Amministratore Delegato della Società. Il nuovo Consiglio è così composto: Claudio Contini, Amministratore Delegato, Adelfo Paternò, Group Chief Financial Officer, Annamaria Di Ruscio, Consigliere indipendente, Alessandro De Nicola, Gonzalo Bazzino, Stefano Berti e Larry Kay.

“Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, continuiamo il nostro impegno per guidare DigitalPlatforms verso l’eccellenza e la crescita sostenibile. I primi nove mesi del 2023 hanno confermato la crescita dei principali indicatori di performance del Gruppo. Siamo determinati a rimanere al passo con le richieste del mercato, attrarre talenti e consolidare la nostra presenza come protagonisti del settore” ha spiegato Claudio Contini, Presidente e Amministratore Delegato di DigitalPlatforms (nella foto).

Adelfo Paternò, CFO del Gruppo, ha dichiarato: “I risultati raggiunti al 30 settembre 2023, sia rispetto alle previsioni che in termini di crescita rispetto all’esercizio precedente, confermano le ottime performance espresse dal Gruppo nel rispetto del Piano Industriale. In aggiunta, le Operazioni di Finanza strutturata finalizzate nel mese di ottobre, per complessivi 16,5 milioni di euro, garantiscono il prosieguo del Progetto Industriale di DigitalPlatforms per il prossimo futuro.”

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con circa 450 risorse altamente qualificate che operano in nove aziende/business unit, tutte basate interamente in Italia. Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla CyberSecurity.

Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.

Fonte: comunicato DigitalPlatforms