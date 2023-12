Il primo F-35A per le forze aeree del Belgio

Lockheed Martin ha presentato il 10 dicembre al governo belga il primo F-35A Lightning II destinato al Belgio durante una cerimonia presso l’impianto di produzione degli F-35 di Fort Worth. L’evento rappresenta una tappa significativa nella storia dell’aeronautica belga e rafforza l’alleanza con un alleato chiave nella NATO.

“L’introduzione dell’F-35 nell’Aeronautica militare belga ci consentirà di continuare a svolgere tutte le missioni dei prossimi decenni, in collaborazione con i nostri alleati e partner della NATO, dell’UE e non solo,” ha commentato il Capo della Difesa delle Forze Armate belghe, ammiraglio Michel Hofman.

A partire dalla solida eredità dell’F-16, l’F-35 garantirà la nuova generazione della forza aerea, in grado di assicurare la capacità dell’Aeronautica militare belga di adempiere alle missioni NATO e proteggere gli interessi chiave dell’alleanza.

L’F-35, che rappresenta la più avanzata soluzione per la sicurezza del XXI secolo, connetterà asset di vari domini consentendo di accrescere la consapevolezza situazionale del Belgio e dei suoi alleati chiave in Europa.

“Ci congratuliamo con il Belgio per questo importante traguardo”, ha dichiarato il tenente generale Mike Schmidt, Program Executive Officer del Joint Program Office dell’F-35. “La crescita dell’F-35 in Europa rafforza le partnership internazionali, l’interoperabilità e la capacità di combattimento e mette in evidenza l’importanza del velivolo come deterrente contro potenziali avversari”.

“Grazie a capacità, connettività e interoperabilità che non hanno uguali, il velivolo di quinta generazione F-35 consentirà all’aeronautica belga di mantenere un vantaggio rispetto alle minacce per i decenni a venire”, ha dichiarato Greg Ulmer, vicepresidente esecutivo di Lockheed Martin Aeronautics. “Il traguardo di oggi non sarebbe stato possibile senza la stretta collaborazione e i contributi chiave dei nostri importanti partner del governo e dell’industria belga.”

Alla cerimonia hanno partecipato alti dirigenti governativi e militari del Belgio e degli Stati Uniti. Il programma del Belgio prevede 34 F-35A. Il primo velivolo, designato AY-01, sarà consegnato all’aeronautica belga il prossimo anno e sarà assegnato alla Luke Air Force Base, in Arizona, dove si svolge l’addestramento internazionale dei piloti e dei manutentori dell’F-35.

L’F-35 contribuisce a creare anche opportunità di lavoro ad elevata professionalità e di lungo termine per il Belgio. Attraverso il programma ESI (Essential Security Interest), Lockheed Martin metterà a disposizione tecniche di produzione all’avanguardia e porterà vantaggi che consentiranno di ampliare le competenze e le conoscenze dell’industria belga e offrire posti di lavoro ad elevato contenuto tecnologico alla popolazione belga per i decenni a venire.

Attualmente gli F-35 operano da 31 basi in tutto il mondo. A oggi,

Lockheed Martin ha consegnato oltre 980 F-35, ha formato più di 2.250 piloti e 15.125 manutentori, e la flotta di F-35 ha superato le 768.000 ore di volo cumulative. Lockheed Martin continua a lavorare al fianco degli operatori dell’F-35 per garantire agli alleati la capacità di tenere il passo con l’evolvere delle minacce.

Fonte: comunicato Lockheed Martin