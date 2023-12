La Guardia di Frontiera lituana ordina tre elicotteri Airbus H145

Airbus Helicopters e il Servizio di Guardia di Frontiera lituana hanno annunciato, in occasione di European Rotors 2023, la stipula di un contratto per tre elicotteri multimissione H145 pentapala che andranno ad ampliare la flotta del Servizio.

Questi 3 H145 aggiuntivi portano a 11 il numero totale di elicotteri Airbus in servizio presso il governo lituano, rafforzando ulteriormente la posizione di Airbus Helicopters in questo segmento di missione. Gli elicotteri saranno impiegati per un’ampia gamma di missioni, tra cui ricerca e soccorso, soccorso in caso di disastri ed evacuazione medica, pattugliamento delle frontiere, lotta agli incendi, trasporto di organi e impiego operativo delle Forze Speciali lituane.

Sono oltre 200 gli elicotteri della famiglia H145 impiegati in tutto il mondo nei servizi pubblici e nelle missioni di polizia.

La nuova versione dell’H145, il best-seller di Airbus, aggiunge un nuovo e innovativo rotore a cinque pale all’H145 multimissione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo design del rotore principale senza cuscinetto faciliterà anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente la manutenzione e l’affidabilità di riferimento dell’H145, oltre a migliorare i livelli di confort per passeggeri ed equipaggio.

In totale, gli elicotteri della famiglia H145 in servizio sono più di 1.650, per un totale di oltre 7,5 milioni di ore di volo. Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di controllo digitale del motore a piena autorità (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della propria categoria e le emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti.

Fonte: comunicato Airbus

Foto: Airbus Helicopters, Christian Kellerù