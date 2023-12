Le novità di GORE-TEX Professional per forze di sicurezza e militari al salone Milipol 23

GORE-TEX Professional, specialista dei tessuti tecnici funzionali, ha presentato in novembre le ultime novità all’ultima edizione del salone Milipol di Parigi:

Tecnologia della tomaia EXTRAGUARD: pensata per gli stivali militari da combattimento, questa tecnologia combina per la prima volta i vantaggi di un materiale robusto con quelli di tessuti leggeri, flessibili e traspiranti. EXTRAGUARD apre la strada alla produzione di una nuova generazione di stivali da combattimento in GORE-TEX, progettati per le unità militari e le Forze Speciali.

Come tutti gli stivali da combattimento GORE-TEX, sono robusti, durevolmente impermeabili, traspiranti e ignifughi. Infine, non solo sono leggeri, ma rimangono tali anche se utilizzati a lungo in condizioni di estrema umidità.

Tecnologia GORE-TEX Stretch: combinazione innovativa di un robusto materiale hardshell con componenti stretch traspiranti, la prima nel settore tessile per l’abbigliamento militare che riduce lo stress termico, consentendo la massima libertà di movimento. Le proprietà di questa tecnologia hanno raccolto ottimi feedback, anche grazie ad un test sul campo effettuato da ex soldati delle Forze Speciali in condizioni di freddo estreme: per questo, sono già stati effettuati i primi ordini commerciali della tecnologia, che sarà disponibile dalla primavera del 2024.

Tute con tecnologia di prodotto PYRAD® di GORE-TEX Professional: proteggono dal calore improvviso, dalle fiamme libere, dai prodotti chimici più comuni, da carburanti come benzina e gasolio, dalla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Gore ha ora fatto testare l’idoneità tecnologia di prodotto a un team di stuntman in varie prove di “idoneità all’uso”.

Le unità antisommossa e le Forze di Polizia sono esposte a diverse condizioni atmosferiche, attività e sfide nelle loro giornate. GORE-TEX Professional ha sviluppato una nuova e più ampia gamma di laminati fiamma-ritardanti per l’abbigliamento protettivo, che si adatta ancora meglio ai requisiti operativi specifici delle Forze di Polizia.

Gore ha rivoluzionato l’industria dell’abbigliamento 40 anni fa grazie al tessuto impermeabile e traspirante GORE-TEX e rimane uno dei principali innovatori nell’abbigliamento performante. I prodotti Gore offrono comfort e protezione in ambienti difficili e nella vita di tutti i giorni, in modo che chi li indossa possa raggiungere e sperimentare sempre di più in sicurezza e con piena fiducia. Dall’escursionismo sotto la pioggia battente alle operazioni militari e alla lotta agli incendi, la profonda comprensione di Gore delle esigenze dei consumatori e dell’industria guida lo sviluppo di prodotti con vantaggi significativi in termini di prestazioni.

L. Gore & Associates è un’azienda globale di scienza dei materiali: nata nel 1958, Gore ha oltre 12.000 dipendenti e genera un fatturato annuo di 4,5 miliardi di dollari.

(con fonte comunicato GORE-TEX Professional)