Varata la Al-Jabar, prima fregata Meko A200 costruita in Egitto

Il cantiere navale Alexandria Shipyard ha varato il 5 dicembre la prima fregata Meko A200 costruita localmente, la quarta in assoluto per la nazione nordafricana che ha già realizzato negli stessi cantieri 3 delle 4 fregate del tipo Gowind ordinate in Francia.

L’Al-Jabbar (910) è stata varata il 4 dicembre in concomitanza con il Salone della Difesa EDEX 2023 in corso al Cairo dal 4 al 7 dicembre e alla cerimonia di varo ha partecipato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.

Il cantiere navale Alexandria ha reso noto che la produzione e l’assemblaggio del primo Meko A200 hanno richiesto due anni. L’Egitto si è posizionato tra i pochi paesi a produrre grandi navi militari. “Oggi celebriamo l’inaugurazione e il varo della prima fregata stealth Meko A200 costruita da mani egiziane al 100%”.

La Marina Egiziana ha ordinato quattro unità a ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con le prime tre unità prodotte in Germania e la quarta costruita da Alexandria Shipyard in base al contratto firmato nel settembre 2018.

TKMS ha consegnato la seconda Meko A200, Al-Qahhar, nel maggio di quest’anno, dopo che i lavori erano iniziati nel dicembre 2019. La Al-Aziz, prima della classe, è stata consegnata nell’ottobre 2022 ed è già in servizio, mentre la terza fregata (Al Qadeer/909) è stata varata nell’aprile 2022.

Le Meko egiziane sono lunghe 121 metri e dislocano 3.700 tonnellate con una velocità massima di 29 nodi. L’armamento è composto da otto missili antinave MM40 Block 3 Exocet e 32 da difesa aerea VL MICA NG, un cannone principale Vulcano da 127 mm e quattro cannoni da 20 mm oltre a siluri leggeri MU90 e pesanti DM-2A4 (SeaHake Mod 4).

L’equipaggiamento include il sistema di guerra elettronica Thales Scorpion 2 e il radar AESA (Active Electronically Scanned Array) NS-110 4D, il sistema di misure di supporto elettronico di comunicazione/intelligence delle comunicazioni ALTSSE-H e il sistema elettro-ottico Mirador Mk 2.

Le quattro fregate Meko sostituiranno infine le vecchie navi di classe Oliver Hazard Perry (ex US Navy) varate nei primi anni ’80 e cedute all’Egitto tra il 1996 ed il 1999.

Foto Ministero Difesa Egiziano