C-27J Spartan anche per la Tanzania

La Tanzania ha ordinato due aerei da trasporto Leonardo C-27J Spartan diventando il quinto cliente africano per l’aereo dopo Ciad, Kenya, Marocco e Zambia. Il 9 gennaio si è tenuta una cerimonia di firma del contratto tra Leonardo e il Ministero della Difesa tanzaniano, alla quale ha partecipato l’ambasciatore italiano in Tanzania, Marco Lombardi.

L’accordo vedrà la Tanzania utilizzare l’aereo principalmente per compiti di supporto civile, poiché l’aereo sarà dotato di kit per missioni umanitarie, di ricerca e salvataggio e antincendio, emergenza quest’ultima particolarmente sentita sul Monte Kilimanjaro e nella regione dell’Africa orientale.

I C-27J saranno operati dallo squadrone da trasporto dell’Aeronautica Tanzaniana sulla base aerea di Dar Es-Salaam/Julius Nyerere, che impiega già due cargo Shaanxi Y-8, due Harbin Y-12 e un paio di Cessna 402. Non è stata rivelata la data di prevista consegna dei C-27J né il valore del contratto.

In Africa, il C-27J è utilizzato da Ciad (2), Kenya (3), Marocco (4) e Zambia (2), mentre altri clienti militari che utilizzano l’aereo o hanno effettuato ordini includono Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Messico, Perù, Romania, Slovacchia, Slovenia e Stati Uniti.

Lo Spartan offre la possibilità di trasportare fino a 60 soldati e un massimo di 46 paracadutisti. Nel ruolo medico possono essere trasportate 36 barelle e sei assistenti. Il carico utile normale è di 9.000 kg per il C-27J, sebbene il carico utile massimo sia di circa 11 tonnellate.

Leonardo ha recentemente presentato il C-27J Next Generation (NG), che include nuovi display nella cabina di pilotaggio, radar meteorologico, moderne apparecchiature di navigazione e comunicazione, nonché miglioramenti aerodinamici e nel dicembre 2023, ha celebrato il raggiungimento del traguardo delle 250.000 ore di volo da parte della flotta globale d-

Il C-27J può essere dotato di sistemi di rifornimento in volo, autoprotezione, comunicazioni sicure e protezione balistica per operare in ambienti ad alto rischio. Con kit di missione roll-on/roll-off multipli facilmente installabili e sistemi di missione roll-on/roll-off trasportabili, il C-27J può essere rapidamente riconfigurato. Un ampio spettro di configurazioni/versioni di missione include anche versioni antincendio, pattugliamento marittimo (MP), comando-controllo-comunicazioni, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C3ISR) e versioni per operazioni speciali.