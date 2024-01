Operativo il sistema di navigazione satellitare sudcoreano KASS

Il sistema di navigazione satellitare KASS (Korea Augmentation Satellite System), sviluppato da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor, è stato ufficialmente certificato dalle autorità coreane. Ormai operativo, questo sistema di navigazione è nato da una collaborazione tra Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e l’Agenzia spaziale coreana KARI per conto del Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti coreano (MOLIT).

Il contratto tra Thales Alenia Space e il KARI riguarda la fornitura delle infrastrutture di terra, la cui implementazione è iniziata nel 2020. Il sistema KASS è inizialmente operativo attraverso il satellite geostazionario MEASAT-3d, lanciato nel 2022, e sarà presto integrato da KOREASAT 6A, in fase di sviluppo da parte di Thales Alenia Space per KT SAT Corporation Ltd, il principale operatore di telecomunicazioni satellitari della Corea del Sud. KOREASAT 6A imbarcherà un payload SBAS (Satellite-Based Augmentation System), anch’esso progettato da Thales Alenia Space, per migliorare la continuità e la disponibilità operativa del servizio.

Il sistema regionale coreano, sviluppato in conformità con gli standard internazionali dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), si concentrerà inizialmente sulle applicazioni aeronautiche, in particolare sui servizi Safety of Life (“salvaguardia della vita”) utilizzati nelle fasi di volo, compreso l’atterraggio, garantendo una maggiore sicurezza ed efficienza dei voli e riducendo, al contempo, l’impatto ambientale dei viaggi aerei. Sarà interoperabile con gli altri sistemi di navigazione satellitare SBAS del mondo, in modo da garantire la sicurezza del volo al momento della transizione degli aerei tra zone diverse.

“L’implementazione del sistema di navigazione satellitare KASS rappresenta una pietra miliare nella nostra stretta collaborazione con il KARI,” – ha affermato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space – “Insieme, abbiamo tracciato un percorso innovativo per l’ottimizzazione della navigazione satellitare nella Corea del Sud, illustrando perfettamente la sinergia delle nostre competenze. Con il sistema KASS, permettiamo alle autorità governative coreane di sviluppare applicazioni finalizzate a migliorare l’efficacia dei trasporti e la sicurezza dei cittadini. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo centrale nell’implementazione di questo sistema, che riflette il nostro impegno a favore dell’innovazione e della sicurezza nel settore della navigazione satellitare.”

KASS, secondo sistema SBAS sviluppato da Thales Alenia Space, deriva dal sistema di navigazione satellitare europeo EGNOS. È stato progettato per migliorare le prestazioni di posizionamento e navigazione fornite dalle costellazioni GPS esistenti e comprende evoluzioni compatibili con le costellazioni Galileo e KPS (Korean Positioning System). Il suo valore aggiunto consiste nella garanzia dell’integrità, della disponibilità e della continuità dei servizi e nel miglioramento dell’accuratezza del posizionamento. KASS migliorerà l’errore di posizionamento GPS fino a circa 1 metro rispetto agli attuali 15-33 metri, per garantire l’affidabilità dei dati di geolocalizzazione in tutto il Paese. La Corea del Sud estenderà in un secondo tempo i suoi servizi ad altre applicazioni, tra cui la sicurezza pubblica, i trasporti stradali e marittimi e la scienza.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), uno dei programmi faro dell’Unione europea, è un sistema satellitare di incremento di accuratezza (SBAS), progettato per migliorare i segnali di posizionamento forniti dal GPS (Global Positioning System). Il servizio Safety of Life (SOL) di EGNOS, entrato in servizio nel 2011, è stato sviluppato da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor ed è attualmente gestito dall’EUSPA.

Il sistema EGNOS migliora l’accuratezza, l’affidabilità e l’integrità dei segnali di posizionamento offrendo un incremento delle prestazioni ai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) ed è utilizzato in numerosi settori, come l’aviazione, i trasporti marittimi o l’agricoltura di precisione.

Nel settore dell’aviazione, EGNOS permette in particolare di effettuare approcci di precisione agli aeroporti senza sistemi di guida a terra e contribuisce a ottimizzare gli itinerari accorciando i tempi di volo e riducendo quindi il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 .

Fonte: comunicato Thales Alenia Space