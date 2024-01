Truppe svedesi nel dispositivo NATO in Lettonia

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha annunciato l’8 gennaio che il prossimo anno la Svezia, non ancora membro dell’Alleanza Atlantica, invierà truppe in Lettonia come parte del dispositivo terrestre della NATO Forward Deployment Group a guida canadese composto da circa 2mila militari schierato con compiti di deterrenza nei confronti della Russia.

Kristersson ha affermato che “il posto naturale della Svezia è nella NATO” e che “non perderà tempo in attesa delle ratifiche finali”. La Svezia sta ancora aspettando che la Turchia e l’Ungheria approvino la sua richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica, presentata contemporaneamente alla Finlandia, divenuta membro della NATO nell’aprile dello scorso anno.

“Noi e i nostri vicini viviamo nell’ombra immediata della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina (nella foto truppe svedesi addestrano militari ucraini -NdR) ma le minacce, la disinformazione e gli attacchi informatici della Russia stanno cercando di destabilizzare tutta l’Europa”, ha detto il primo ministro svedese. Il premier svedese ha aggiunto che la Svezia ha “capacità militari uniche – in aria e sott’acqua; con capacità di intelligence e soldati esperti nelle operazioni invernali, contribuirà alla difesa e alla deterrenza della NATO ed è pronta a contribuire con unità di combattimento di terra nella difesa degli Stati baltici con un battaglione assegnato alle forze guidate dal Canada in Lettonia”.

Secondo fonti di stampa Stoccolma invierà in Lettonia 800 militari e il capo di stato maggiore dell’esercito svedese, generale Jonny Lindfors, ha spiegato che i militari svedesi andranno in Lettonia all’inizio del 2025. Oltre ai militari, la Svezia invierà anche veicoli corazzati, veicoli da combattimento e carri armati Leopard 2. Il ministro della Difesa lettone Andris Spruds ha parlato di una “grande notizia”.