Un’altra acquisizione per CY4GATE

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence comunica che, a seguito dell’avveramento di determinate condizioni sospensive, previste nell’Accordo preliminare firmato in data 14 novembre – tra cui il perfezionamento della fusione per incorporazione di XTN Cognitive Security in IKS TN, ha sottoscritto, in partnership con Alfa Group, il closing per l’acquisto del 97,8% di IKS TN, società italiana di cyber security, operante nel settore della sicurezza informatica e leader nel contrasto alle frodi digitali con un rilevante footprint nel banking e presente anche nel mercato del gambling e dell’automotive.

L’acquisizione della maggioranza di IKS TN (come risultante dalla fusione di XTN Cognitive Security) si pone come investimento per l’acquisizione di una tecnologia a integrazione e completamento del portafoglio tecnologico di Cy4Gate, abilitandola ad un rapido go to market e ad un accesso su nuovi importanti segmenti di mercato.

Il prodotto sviluppato da XTN Cognitive Security pluri-vincitore di awards e menzionato più volte su Gartner e altre market guide di analisti di mercato a livello mondiale, consente di integrare l’offering nell’ambito della cyber security e di raggiungere in maniera più efficace in primis il mercato bancario, tra l’altro potendo ottenere ulteriori benefici anche grazie alla collaborazione con il Consorzio ABI Lab nel quale Cy4Gate è entrata a far parte dal 2022. La convergenza tra cyber security ed antifrode, trend che si sta affermando a livello globale, fornirà importanti opportunità di sviluppo commerciale sia in termini di upselling del SIEM RTA che di integrazione dell’offering. Lo stesso prodotto abiliterebbe, altresì, l’accesso a due ulteriori mercati in espansione ovvero: automotive e gambling, sui quali XTN è già presente.

La partnership con Alfa Group S.p. A. – azienda italiana leader nei servizi antifrode e cyber security per il settore bancario con soluzioni e servizi altamente evoluti come RHD (piattaforma di automazione dei processi cyber) e N.O.V.A. (Next-Gen Operation for Vulnerability & Antifraud) – avrà come beneficio diretto quello di integrare l’offerta commerciale supportando e ampliando la crescita sul mercato corporate.

A seguito della firma del precedente Accordo Preliminare avvenuto in data 14 novembre e al verificarsi di determinate condizioni sospensive, Cy4Gate, in partnership con Alfa Group, ha sottoscritto il contratto per l’acquisto complessivo del 97,8% di IKS TN (come risultante a seguito della fusione per incorporazione di XTN Cognitive security xtncognitivesecurity.com) dal precedente Management secondo le seguenti proporzioni:

Cy4Gate ha acquistato una partecipazione pari al 77,8% del capitale sociale di IKS TN;

Alfa Group ha acquistato una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di IKS TN.

La residua partecipazione del 2,2% è detenuta dal Management, rimasto in azienda.

Alla data odierna, è stato corrisposto l’80% del corrispettivo complessivo pari a €12,7 milioni, il 69,7% da Cy4Gate mentre il 10,3% da Alfa Group. Il restante 20% verrà corrisposto entro il 30 giugno 2027. Con riferimento all’ammontare del 20% resta inteso che lo stesso potrà ridursi fino ad un massimo del 20% sulla base dei risultati di IKS TN al 31 dicembre 2026.

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “Il 2024 si apre con un un’importante acquisizione per Cy4Gate. Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questo percorso che ci permette di entrare in nuovi segmenti strategici di prodotto e di mercato, consolidando la nostra offerta di soluzioni nel mondo della cyber security. Siamo certi di aver intrapreso il giusto percorso verso la creazione di una realtà cyber sempre più competitiva e performante. In questo contesto la partnership con Alfa Group S.p.A., azienda leader nel settore bancario specializzata nelle soluzioni per il contrasto delle frodi nei pagamenti digitali, aggiungerà rilevante valore nella capacità di estendere il portafoglio clienti e, quindi, la base installata, con evidenti opportunità di up e cross- selling. Siamo pronti alle nuove sfide, potendoci avvalere di una struttura arricchita dimensionalmente, nelle competenze e nell’offerta al cliente”.

Dario Lauricella, CEO di Alfa Group valuta che “questa acquisizione nata dalla forte collaborazione con Cy4Gate e in linea con i nostri obbiettivi strategici, rappresenta un passo fondamentale per estendere il nostro modello e la nostra expertise anche sul mercato internazionale valorizzando le esperienze acquisite in questi anni con gli istituti finanziari italiani negli ambiti di anti-fraud e vulnerability management. Questa accelerazione nel percorso di crescita permetterà al nostro gruppo di aumentare la capacità di resilienza in una logica di continuous improvement non solo a difesa degli istituti finanziari ma di tutte le organizzazioni e dei loro clienti.”

XTN Cognitive Security

XTN Cognitive Security è un’azienda italiana che opera nel settore della sicurezza informatica, con una fortissima esperienza su soluzioni orientate all’identificazione di comportamenti a rischio tipici degli abusi o delle frodi. Attraverso la propria piattaforma proprietaria chiamata Cognitive Security Platform, XTN Cognitive Security è in grado di proteggere processi critici basati sul digitale grazie all’utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning.

La funzionalità di analisi biometrica permette di individuare e valutare la genuinità degli utenti al momento dell’accesso e durante l’interazione con il servizio digitale, mentre l’analisi comportamentale, consente di individuare in tempo reale atteggiamenti inusuali dell’utilizzatore del servizio, che possono essere sintomo di una potenziale frode.

La società realizza in Italia il 100% dei ricavi. Si riportano di seguito alcuni tra i principali indicatori economico-finanziari al 31 dicembre 2022:

Ricavi: € 3 milioni ca (con un aumento del 28% rispetto al FY21)

EBITDA: € 0,9 milioni ca (con un incremento del 30% rispetto al FY21)

EBITDA margin: ca 30% (in crescita, dal 29% ca del FY21)

PFN: – € 3,4 milioni (cassa positiva)

Fonte: comunicato CY4GATE