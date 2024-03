L’ Algeria produrrà altri veicoli ruotati Rheinmetall Fuchs 2

L’Algeria ha ampliato la produzione dei veicoli blindati Fuchs 2 nell’ambito dell’accordo di cooperazione militare con la Germania siglato nel 2014 con un nuovo ordine del valore di alcune centinaia di milioni euro confermato nel gennaio scorso da Rheinmetall.

“Un partner internazionale ha assegnato a Rheinmetall un ordine per la fornitura di componenti per la produzione del veicolo blindato ruotato Fuchs 2 in una fabbrica nel paese partner”, recita una nota dell’azienda tedesca. “Gli ordini comprendono anche kit di conversione e la fornitura di pacchetti di pezzi di ricambio. Siglato nel dicembre 2023, l’ordine prevede la consegna dei kit, sia per la produzione che per la conversione, a partire da quest’anno fino al 2028”.

Rheinmetall ha aggiunto che l’impianto di produzione nel paese partner ha visto negli ultimi anni un aumento del valore aggiunto e investimenti per garantire lavorazione, saldatura e trattamento delle superfici di alta qualità.

“Questa partnership strategica di lunga data entra così in una nuova fase promettente, che comprende anche la potenziale esportazione dei veicoli Fuchs 2 prodotti nel Paese partner”.

Rheinmetall non indica esplicitamente l’Algeria ma la nazione nordafricana è l’unica ad avere un accordo per produrre il veicolo 6×6 Fuchs 2 fuori dalla Germania e la notizia del nuovo lotto di produzione del veicolo è stata resa nota poco dopo un incontro tra le delegazioni dei ministeri della Difesa tedesco e algerino: inoltre il comunicato di Rheinmetall del 29 gennaio è illustrato dall’immagine di un Fuchs 2 algerino.

Rispetto alla prima serie, il Fuchs 2 è dotato di un compartimento di combattimento più grande, un motore più potente, migliore capacità di sopravvivenza e nuova elettronica digitale.

Rheinmetall ha realizzato insieme al gruppo industriale algerino Ferrostaal uno stabilimento nel sud algerino per l’assemblaggio dei veicoli Fuchs 2 con componenti forniti dagli stabilimenti in Germania tedeschi di Rheinmetall per un totale di 980 veicoli Fuchs 2 di cui 400 sono stati prodotti tra il 2014 e il 2020 affiancando 54 veicoli forniti direttamente dalla Germania.

Possibile quindi che il nuovo ordine riguardi altri 480 veicoli: numeri rilevanti se si tiene conto che in Germania Rheinmetall ha prodotto 1.400 Fuchs soprattutto per le esigenze della Bundeswehr.

Finora quindi sono stati costruiti circa 1.800 veicoli Fuchs (con il nuovo ordine algerino saliranno a circa 2.300) in servizio nelle versioni trasporto truppe, posto di comando mobile, ambulanza e ricognizione NBC presso gli eserciti di diverse nazioni: oltre a Germania e Algeria anche Stati Uniti, Israele, Kuwait, Arabia Saudita, Norvegia, Olanda, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Venezuela.

La Bundeswehr ha impiegato più versioni del Fuchs 1 dal 1979, schierando questi veicoli in teatri operativi quali Somalia, Balcani e successivamente in Afghanistan e Mali, e oggi mantiene in servizio circa 940 veicoli di questo tipo di cui 272 della versione 1A8 che offre e una protezione migliore contro minacce balistiche e contro mine e ordigni esplosivi improvvisati rispetto ai modelli precedenti.

