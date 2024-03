L’Aeronautica del Qatar e Leonardo celebrano le 2.500 ore di volo della flotta di elicotteri NH90

Doha (Qatar)

In occasione della Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (DIMDEX) 2024, la Qatar Emiri Air Force (QEAF) e Leonardo hanno festeggiato le 2.500 ore di volo della flotta di elicotteri NH90. Questo traguardo è stato reso possibile grazie alla cooperazione strategica, aiutata dal coinvolgimento diretto di Leonardo nella fornitura di formazione e nel supporto alle operazioni di manutenzione.

Con una funzionalità media superiore all’80%, la Qatar Emiri Air Force è uno degli utenti finali dell’NH90 che gestisce sia la versione TTH (Tactical Troop Transport) che la versione NFH (Naval Frigate Helicopter) dell’elicottero per operazioni terrestri e navali. Le principali missioni del velivolo includono il trasporto e il servizio di truppe, la ricerca e salvataggio e la sorveglianza.

All’evento hanno presenziato il capo di stato maggiore dell’aeronautica del Qatar, maggior generale Jassim al-Mannai e il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo (insieme nella foto qui sotto).

Hanno presenziato anche Domitilla Benigni, direttore generale e amministratore delegato di ELT Group, e Giovanni Soccodato, Executive Group Director Sales & Business Development e Managing Director di MBDA Italia, in rappresentanza delle aziende coinvolte nel programma (rispettivamente a sinistra e a destra nella foto d’apertura).

Dalla prima consegna nel 2018, ad oggi il QEAF ha ricevuto 18 elicotteri sul totale di 28 ordinati: 9 TTH costruiti presso la catena di montaggio di Marignane (Airbus) e 9 NFH costruiti presso la linea di montaggio finale di Venezia (Leonardo).

Leonardo è il prime contractor dell’intero programma ed è anche responsabile dell’assemblaggio finale e della consegna degli elicotteri NH90 NFH dal suo impianto di produzione a Tessera, Venezia. Leonardo fornisce inoltre supporto in loco all’Aeronautica Militare, comprendendo ingegneri, tecnici specializzati, specialisti della logistica e istruttori.

L’azienda ha inoltre realizzato il Training Center situato presso la base aerea di Doha, che comprende due simulatori di volo completi (FFS) in versione navale e terrestre, sviluppati in collaborazione con CAE, oltre a una varietà di altri sistemi che coprono i requisiti di volo e di addestramento alla missione.

Dall’entrata in servizio nel giugno 2023 sono state volate quasi 1.700 ore sui simulatori di volo completi in collaborazione con gli istruttori militari delle Forze Armate italiane.

L’NH90 è dotato di sistemi di ultima generazione. Raggiunge le massime prestazioni possibili in tutte le missioni militari marittime e terrestri. L’NH90 è stato progettato e ha dimostrato di funzionare nelle condizioni più impegnative, tra cui sabbia, polvere e ghiaccio. L’NH90 ha capacità multiruolo, migliorando la sua efficacia operativa in tutti gli ambienti militari che condividono una piattaforma comune progettata per la razionalizzazione e l’interoperabilità della flotta

