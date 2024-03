Ricavi in aumento nel bilancio consolidato 2023 di Fincantieri

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. , riunitosi sotto la presidenza del Generale Claudio Graziano, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Nel primo anno del nuovo Piano Industriale abbiamo costruito e concretizzato un significativo aumento della redditività: l’EBITDA è cresciuto dell’80% rispetto al 2022 fino a sfiorare quota 400 milioni di euro. L’EBITDA margin è salito al 5,2% dal 3,0% dello scorso anno. La generazione di cassa è stata superiore alle aspettative comportando un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta.

Questi risultati sono frutto della disciplina finanziaria e della solida performance operativa dello Shipbuilding militare e civile e di una forte ripresa dell’attività commerciale del settore Offshore e Navi speciali. Proprio il segmento Offshore ha segnato un’accelerazione a dicembre dei nuovi ordini. Complessivamente, nel 2023 ne abbiamo acquisiti per 6,6 miliardi, a fronte di 5,3 miliardi nel 2022. Ringrazio per questi risultati tutte le persone di Fincantieri che hanno consegnato nell’anno 26 navi nonostante l’uscita da un periodo di congestione industriale oltre a promuovere con professionalità e determinazione gli obiettivi strategici del nuovo piano industriale.

Nel 2023 abbiamo infatti anche raggiunto incoraggianti risultati strategici nelle nuove motorizzazioni ad LNG, metanolo ed idrogeno, nelle piattaforme dati proprietarie per digital twin, sistemi di simulazione e manutenzioni predittive, nelle prime applicazioni di intelligenza artificiale e guida remotizzata, nella automazione e digitalizzazione dei cantieri che attirino di nuovo gli italiani nella industria pesante e, infine, nell’underwater che rappresenta la nuova frontiera in cui vogliamo guidare sempre più l’industria ed il Paese”.

Folgiero ha concluso: “La guidance 2024 vede ricavi pari a circa 8 miliardi di euro, in crescita del 4,5% rispettando i target del Piano industriale presentato nel maggio 2023, un EBITDA margin intorno al 6%, in continua crescita in coerenza con i target del Piano ed una PFN che accelera il deleveraging rispetto agli obiettivi iniziali”.

Ricavi in aumento del 2,8% a euro 7.651 milioni (euro 7.440 milioni nel 2022)

EBITDA pari a euro 397 milioni, con un aumento annuo di circa l’80% (euro 221 milioni nel 2022)

EBITDA margin al 5,2%, in significativa crescita rispetto al 3,0% del 2022

EBIT a euro 162 milioni, con una solida ripresa rispetto al 2022 (negativo per euro 10 milioni)

Posizione finanziaria netta negativa pari a euro 2.271 milioni, in deciso miglioramento del 10,3% rispetto al 2022 (euro 2.531 milioni)

Rapporto di indebitamento (Posizione finanziaria netta/EBITDA) pari a 5,7x, che evidenzia il percorso di deleveraging in forte anticipo su quanto previsto dal Piano Industriale

Flusso monetario netto positivo, con generazione di cassa per euro 201 milioni (negativo per euro 672 milioni nel 2022)

Risultato netto negativo per euro 53 milioni, in netta risalita rispetto al risultato negativo per euro 324 milioni nel 2022; il risultato d’esercizio adjusted, al netto dei proventi ed oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti, è negativo per euro 7 milioni, in netto miglioramento rispetto al risultato netto negativo per euro 108 milioni nel 2022

Solido sviluppo commerciale in tutti i business

Carico di lavoro complessivo di euro 34,8 miliardi, circa 4,5 volte i ricavi realizzati nel corso dell’anno

Nuovi ordini acquisiti nel 2023 pari a euro 6,6 miliardi, in aumento del 23,9% rispetto al 2022 (euro 5,3 miliardi), con un’importante accelerazione a dicembre nel segmento Offshore

Book to bill pari a 0,9, a testimonianza del solido sviluppo commerciale in tutti i business

Consolidamento del settore Cruise, performance positiva nel comparto Difesa e rapida crescita di volumi e margini nell’Offshore

26 navi consegnate da 12 stabilimenti e 85 navi in portafoglio con consegne previste fino al 2030

Guidance 2024

Fincantieri conferma i seguenti target per il 2024:

­Ricavi a circa euro 8 miliardi in crescita di circa il 4,5%

Marginalità nell’intorno del 6% e in crescita rispetto al 2023 di un punto percentuale

Il Rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) è previsto in miglioramento rispetto alla guidance fornita in occasione del Capital Markets Day del 10 maggio 2023 (6,0-7,0x), fino a raggiungere un valore compreso tra il 5,5 e il 6,5x nel 2024, accelerando il deleveraging atteso nell’arco di piano

A questo link il documento completo