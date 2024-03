Primo lotto di addestratori L-39NG all’Aeronautica Vietnamita

La società ceca AERO Vodochody ha completato la consegna del primo lotto di addestratori L-39NG all’Aeronautica Vietnamita (Không Quân Nhân Dân Việt Nam, in lingua inglese Vietnam People’s Air Force o VPAF).

In un’intervista fornita al portale Janes in occasione del Singapore Airshow 2024, il vicepresidente e direttore commerciale di AERO Vodochody, Philip Gunnar Kullstrank, ha affermato che le consegne dell’L-39NG sono iniziate nel quarto trimestre del 2023, con il primo lotto di aerei già in Vietnam. Il completamento del contratto è previsto entro la fine del 2024, anno in cui si concentreranno gli sforzi principali dell’azienda.

Inoltre, Kuhlstrank ha affermato nella stessa occasione che AERO Vodochody sta focalizzando le sue attenzioni anche sulla Thailandia, nazione dotata di trainer L-39 Albatross.

Ricordiamo che la fornitura di 12 aerei da addestramento L-39NG all’Aviazione di Hanoi è stata annunciata dalla società ceca Omnipol il 15 febbraio 2021. Oltre alla fornitura degli addestratori, l’accordo prevede la formazione di piloti, istruttori e personale tecnico. Nel contratto sono inclusi inoltre parti di ricambio, attrezzature per l’addestramento a terra, supporto logistico e sistemi di terra specializzati per gli aeroporti. Il costo dell’ordine non è stato finora reso noto, anche se si è ipotizzato un valore di circa 10 milioni di dollari, mentre la consegna dei velivoli dovrebbe essere effettuata appunto dal 2023 al 2024.

All’inizio del 2023 la compagnia ceca ha successivamente chiarito che l’aereo sarà consegnato in “configurazione orientale” con designazioni in russo e avionica russa.

La dimostrazione del primo L-39NG di produzione (seriale “2303”) nei colori della VPAF è avvenuto lo scorso 7 agosto 2023. Il nuovo L-39NG consentirà così al Vietnam di sostituire parzialmente gli obsoleti addestratori L-39C (dei 31 esemplari a suo tempo acquisiti), i cui primi esemplari furono consegnati nel 1980 e la cui prossima sostituzione ha portato Hanoi a ordinare nel 2020 anche 12 addestratori avanzati russi Yakovlev Yak-130.

AERO Vodochody sta cercando di posizionare il nuovo L-39NG (NG sta per Next Generation) in sostituzione dell’L-39 Albatross in dotazione a tantissimi paesi nel mondo: basti pensare che dei 2.900 L-39 Albatros prodotti da AERO, diverse centinaia sono ancora in servizio in tutto il mondo. Tuttavia alcuni contratti per vari motivi sono andati in stallo, ricordiamo ad esempio quelli con gli stati africani del Ghana e del Senegal.

L’L-39NG è stato dimostrato per la prima volta da AERO Vodochody nell’ottobre 2018 e i test di volo del prototipo dell’aereo sono stati completati nel primo trimestre del 2020.

Il nuovo addestratore ceco è dotato di una cellula più leggera, un motore FJ44-4M più potente ed efficiente con sistema di controllo FADEC della Williams International, ali con serbatoi di carburante integrati e una cabina di pilotaggio con avionica moderna adattata per l’addestramento dei piloti di aerei di quarta e quinta generazione. Inoltre il nuovo L-39NG utilizza tecnologie di simulazione per migliorare l’efficienza della formazione.

Il carrello di atterraggio consente il decollo e l’atterraggio su piste non asfaltate e grazie ad un motore più efficiente e ad una cellula più leggera, l’autonomia di volo senza serbatoi di carburante esterni è stata aumentata da 800 km fino a 1900 km. L’L-39NG può essere equipaggiato con cinque punti d’attacco (rispetto ai due dell’L-39) e può trasportare fino a 1.200 kg di armi aria-aria e aria-superficie, compreso il missile statunitense AIM-9L Sidewinder.

Foto AERO Vodochody