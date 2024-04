CY4GATE Group sigla un contratto da 6,5 milioni con ELT Group

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, comunica di aver siglato – previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in applicazione dell’art. 6.1. della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società -un contratto per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di Euro per l’esecuzione di una serie di progettualità nel settore Defence con ELT Group, azienda leader in Europa nella Difesa Elettronica da oltre 70 anni e azionista di riferimento del gruppo Cy4Gate.

Il contratto, da eseguire entro l’anno, nasce dall’esigenza di combinare le competenze di ELT Group nel dominio della difesa elettronica e, quindi, nella gestione dello spettro elettromagnetico con le competenze di Cy4Gate nel dominio cibernetico, per realizzare soluzioni sempre più efficaci nel segmento delle c.d. C.E.M.A. (Cyber Electro Magnetic Activities) ossia lo sfruttamento dello spettro per finalità di protezione dei propri asset militari dalle minacce ibride in radio frequenza e cibernetiche, nonché per simulare scenari di hybrid cyberwarfare nei vari domini e per progettare, infine, soluzioni dotate di architetture “secure by design”.

Inoltre, un ulteriore filone delle attività di innovazione prevede in partnership con ELT Group il consolidamento della capacità di correlazione di dati strutturati e non, integrandolo con funzionalità di arricchimento di informazioni (c.d. threat enrichment) sulle minacce tramite use-case idonei al monitoraggio avanzato delle menzionate minacce cyber e implementando moduli per la difesa. Il tutto sarà abilitato dalle potenzialità offerte dell’Intelligenza Artificiale di cui Cy4Gate sviluppa in-house specifici algoritmi dedicati al settore cyber.

Queste progettualità renderanno ancora più robusto l’offering di Cy4Gate generando importanti avanzamenti tecnologici che si rifletteranno in performance più avanzate anche per i prodotti destinati al mercato civile della cyber security.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: “Si tratta di una serie di progetti rivoluzionari in termini di innovazione, le cui ricadute positive sono evidenti. Siamo entrati in un’era in cui la digitalizzazione pervade sempre più ogni settore e l’ambito Defence non è certo da meno. Si parla ormai da tempo del c.d. “Internet of Battlefield Things” (IoBT) in cui sensori e piattaforme impiegate nella Difesa e Sicurezza collaborano, cooperano, si scambiano dati. E la sicurezza cibernetica di tali asset non può che andare di pari passo con tali avanzamenti tecnologici.

Grazie a questo programma consolideremo ulteriormente le sinergie tra Cy4Gate e il nostro principale partner industriale nonché azionista di riferimento, con cui da sempre collaboriamo per l’implementazione di capacità cibernetiche e di big data management con l’ausilio dell’AI nel settore della Difesa. Sono particolarmente soddisfatto, pertanto, di questo nuovo traguardo che ci permetterà di realizzare importanti avanzamenti tecnologici e di know-how a beneficio anche del nostro portfolio prodotti”.

Fonte: comunicato CY4Gate Group