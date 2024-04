Il generale Salvatore Camporeale nominato Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito

​​​

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale (a sinistra nella foto) è il nuovo Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito al posto del parigrado Gaetano Zauner (a destra) che, a sua volta, assume l’incarico di Comandante delle ​​​Forze Operative Terrestri​.​​​

​​​

Lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME), guidato dal generale Carmine Masiello (al centro nell’immagine) è l’organismo di vertice deputato a compiti di studio, ricerca, sviluppo ed indirizzo generale della Forza Armata.

Il Comando delle Forze Operative Terrestri è l’elemento di organizzazione dell’Esercito, responsabile dell’indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le Operazioni, l’addestramento, l’approntamento, la simulazione, la validazione/certificazione/standardizzazione e le informazioni tattiche. Inoltre espleta le attribuzioni relative alle funzioni territoriali.

Già comandante della brigata corazzata Ariete e dell’Accademia Militare di Modena, il generale Camporeale è rientrato in Italia nel 2018 dall’Afghanistan, dove aveva ricoperto l’incarico di vice comandante dell’Operazione Resolute Support, per ricoprire in tempi recenti i seguenti incarichi:

Dal 15 novembre 2019 al 7 aprile 2022, è stato il Comandante del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT)

Dal 21 aprile 2022 al 11 maggio 2023 è stato il Comandante del Comando delle Forze Operative Nord (COMFOP Nord)

Dal 12 maggio al 5 Luglio 2023 è stato Vice Comandante delle Forze Operative Terrestri e del Comando Operativo dell’Esercito (COMFOTER – COE)

Dal 6 luglio 2023 è il Comandante delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER) nonché Comandante militare della Capitale.