UAV turchi Akinci per le forze del Burkina Faso

Continua il rafforzamento militare delle nazioni dell’Alleanza del Sahel (Niger, Mali e Burkina Faso) con commesse in Russia, Cina e Turchia. Il Burkina Faso ha ricevuto (video) due nuovi droni turchi Akinci, parte di una spedizione più ampia che ha incluso anche 5 UAV armati Bayraktar TB2 consegnati nel 2022 e una varietà di munizioni guidate e non guidate.

Il primo lotto di droni, arrivato nel dipartimento di Sapone, a sud della capitale Ouagadougou, è stato mostrato al presidente di transizione del paese dell’Africa occidentale, Ibrahim Traoré.

I velivoli senza pilota vengono impiegati intensamente contro le milizie jihadiste. Dopo i TB” anche gli Akinci stanno avendo un buon successo di export in Africa con esemplari consegnati anche a Libia ed Etiopia mentre fuori da quel continente gli Akinci, in versione B con motore potenziato, volano anche con le insegne di Turchia, Pakistan, Azerbaigian e Kirghizistan. Le esportazioni militari turche nel continente africano sono aumentate da 83 milioni di dollari nel 2020 a 288 milioni di dollari nel 2021.

Il ministro della Difesa, generale di brigata Kassoum Coulibaly, ha affermato che gli UAV sono stati acquisiti nell’ambito del piano di equipaggiamento strategico per le forze armate, la cui fase finale deve ancora essere completata.

Secondo il britannico Janes gli Akinci consegnati al Burkina Faso hanno già prestato servizio per un paio d’anni nelle forze aeree turche: non è chiaro se si tratti quindi di una commessa urgente chiesta dal governo di Ouagadougou per rafforzare il suo dispositivo aereo o se la consegna di velivoli di seconda mano abbia consentito ai turchi di offrirli a un prezzo particolarmente conveniente promuovendo così l’Akinci sul mercato africano.

Foto: Presidenza del Burkina Faso

